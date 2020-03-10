央行：有可能在必要时实施货币干预

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 哈萨克斯坦央行已经准备好为保障哈萨克斯坦金融市场的稳定而采取附加措施。

在3月10日召开的政府工作会议上，央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫做出了上述表示。

“能源运输者之间国际市场上的价格争端，使在新冠病毒疫情蔓延的压力下的国际经济前景愈发复杂。经合组织指出，若负面因素长期存在，则2020年全球GDP增速将下滑至1.5%。这一情况下，哈萨克斯坦出口商品很可能将面临市场需求减少的状况。这将导致在2019年全球原材料价格下跌的背景下出现的55亿美元赤字的情况，在2020年更加恶化。”他说。

央行行长强调，根据总统与3月9日的指示，哈萨克斯坦政府与央行就国际原油市场情况及确保宏观经济稳定的措施发表了联合声明。

“需要在外部因素风险增加的情况下保持价格的稳定，并保持坚戈的汇率。因此央行在自身职权范围内决定从3月10日将基准利率提升至12%，浮动区间为+/-1.5%。基准利率的提升将为宏观经济和金融市场的稳定创造条件，并防止外部因素对内部价格和美元化的负面影响。”多萨耶夫表示。

央行行长同时表示，央行将继续遵守坚戈的自由浮动汇率制度。

“当然，在必要的情况下，为了帮张金融体系的稳定，将会采取货币干预措施。央行密切关注国际经济和全球市场的变化情况，并随时准备好为保障哈萨克斯坦金融市场的稳定而采取附加措施。”他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】