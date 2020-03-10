财政部长谈新冠疫情对哈萨克斯坦经济的影响

哈通社/努尔苏丹/3月10日--哈萨克斯坦政府第一副总理兼财政部部长阿里汗·斯玛伊洛夫10日在政府工作会议上指出在中国爆发的新冠病毒疫情对哈萨克斯坦经济产生的影响。

斯玛伊洛夫表示，报告期内，国家预算收入完成了总计划的97.3%，其中，共和国预算收入完成83%、地方预算收入完成145.3%。共和国预算收入未能按计划完成任务受以下几点外在影响。首先，在中国爆发的新冠病毒减少了进口货物的增值税。具体来说，今年2月，从中国进口的货物量与去年同期相比下降11％，实际进口量下降27％。 因此，从中国进口的货物增值税减少12%(21亿坚戈)。

报告期内，从中国进口的车辆等交通运输设备减少24%、铁路设备减少14%。 此外，从欧盟国家进口的车辆总数也下降20%。

据经济部长介绍，外国市场的价格下跌也导致共和国预算收入执行不力。

“铜的价格下跌6％，铝价下跌5％，锌价下跌10％，铅价下跌3％，这减少了企业所得税。 同时，来自18家二级银行的收入下降56％。 尽管受到诸多外部影响，与2019年同期相比，增加值实现了110.5％的增长率。”斯玛伊洛夫说。

【编译：阿依波塔】