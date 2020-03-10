政府总理:国家将履行其所有社会义务

哈通社/努尔苏丹/3月10日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明10日在政府例行工作会议上表示，政府为应对世界经济的复杂局面制定了相应对策。

马明表示，正如大家所知，世界经济形势严峻。许多国际金融机构和发展机构预测，今年的全球经济或将出现下滑趋势。由于在日前举行的欧佩克+会议上，主要的石油出口国家之间未能就减产问题达成一致，国际油价出现了显著地下跌。

据其介绍，截止2月底，国家经济保持了3.3%的增长率，非原料型领域也呈现增长趋势。加工制造业呈现9.4%的增长趋势，其中，汽车制造业的增长为72.2%、轻工业12.4%、炼油9.8%、冶金8.2%。采矿业增长4.7％，其中，金属矿石增长8.8％，天然气增长4.1％。 建筑业增长11.9％，通讯业增长10.7％。 通货膨胀率保持在6-8％的目标范围内。 固定资本投资增长11.6％，个人投资增长12.1％。

“鉴于当前的情况，根据总统下达的工作指示，已建立应急指挥总部和地方级分部。政府就应对当前情形，已制定相应对策。该对策旨在保障国民的经济生活水平，我们不会让公民陷入困境。”马明说。

【编译：阿依波塔】