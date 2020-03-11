纳扎尔巴耶夫在莫斯科会见普京

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在俄罗斯首都莫斯科会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

据首任总统官网elbasy.kz消息，会谈中，首任总统强调指出，俄罗斯是哈萨克斯坦全方位的可信赖的伙伴。

双方就欧亚经济联盟框架协的合作问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫对欧亚经济联盟的未来前景表达了信心，并表示，作为该经济联盟的荣誉主席，他将为组织的发展贡献自己的力量。

谈及哈俄两国关系时，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦与俄罗斯之间始终保持着睦邻友好、相互信赖的邻邦和盟友关系，并在这一原则和精神的基础上不断发展当中。

纳扎尔巴耶夫与普京还就两国在教育科学领域的合作问题进行了讨论。

普京还在会谈期间着重强调了纳扎尔巴耶夫为一体化进程的发展和两国之间战略伙伴关系的加深所做出的贡献。

普京指出，哈俄两国依然延续着政治对话，他与托卡耶夫总统经常举行会晤。两国政府之间的合作十分紧密，去年俄罗斯与哈萨克斯坦之间的贸易额增长了19.7%，达200亿美元。

双方还就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。

根据此前的报道，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于10日晚抵达莫斯科进行访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】