意大利新冠肺炎确诊人数破万

哈通社/努尔苏丹/3月11日 -- 当地时间3月10日18时许，据意大利民防部门数据：意大利现存新冠肺炎病例8514例，其中重症病患877例；累计治愈1004人；新增死亡病例168例，累计死亡631人。截至目前，意大利累计确诊新冠肺炎病例10149例。

尽管意大利政府要求全民居家并采取封国措施，周二意大利新冠病毒死亡激增168例，累计达到631例。这是新冠疫情上月21日爆发以来死亡人数增加最多的一天。

意大利民防保护局周二表示，意大利境内的新冠肺炎死亡数大增36%，累计达到631人。确诊病例则破万，一日暴增977例，增幅达10.7%，累计达到1万149例。

意大利民防保护局局长表示，全国有1004名患者已完全治愈，但有877名重症患者仍在加护病房接受治疗。

意大利政府上周末对疫情严重的北部伦巴第及其他多个区实施严厉的封城措施。

有关措施周二扩大到全国范围，试图阻止疫情进一步恶化。

与此同时，欧洲多国新冠病毒确诊个案持续增加。西班牙新增确诊415例，累计增加至1646例，并新增5人死亡，死亡累计达35例。

瑞典也新增66人确诊，全国累计有326例。首都斯德哥尔摩达207例。

根据此前报道，哈萨克斯坦已经宣布禁止从意大利来的外国人入境哈国。