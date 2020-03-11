教科文组织：冠状疫情导致全球五分之一学校停课

哈通社/努尔苏丹/3月11日 —— 据联合国新闻处消息，为了应对2019冠状病毒，越来越多的学校和大学被迫停课，联合国教科文组织当地时间10日召集全球高级教育官员举行视频会议，以扩大紧急响应，并分享减少全球学习中断造成影响的战略。

据报道，72个国家代表参加了会议，包括27名教育部长和37名资深代表。

根据教科文组织今天发布的数据，全球范围内，从小学到高中都面临停课，这一危机正对全球3.63亿学生造成影响，包括5780万接受高等教育的学生。由于2019冠状病毒疫情，全球五分之一的学生无法走入学校。

亚洲、欧洲、中东和北美的15个国家已下令在全国范围内关闭学校，14个国家实行了地方性的关闭措施。

教科文组织总干事阿祖莱表示：“我们正在进入未知的领域，并与各国合作寻找技术含量高、技术含量低和非技术的解决方案，以确保学习的连续性。随着各国试图为其应对措施做好准备，国际合作至关重要，以分享最有效的方案并为学生、教师和家庭提供支持。教科文组织正在加大支持，以确保这一危机能够推动创新和包容，同时不会加剧学习上的不平等问题。”

为了引导全球对策，教科文组织宣布成立教科文组织-2019冠状病毒紧急工作组，以支持国家对策并分享针对最脆弱国家的有效的政策对策。该组织还将建立一个更广泛的实践社区，以加强知识共享，同伴学习以及远程和开放学习的能力建设。教科文组织的目标是动员包括私营部门在内的所有相关行动方。微软公司等合作伙伴已向工作组提供了技术支持。

在今天的会议上，国家/地区代表分享了一些方法和最佳做法，以确保在学校停课期间学习能够持续。

除了监测疫情对教育的影响之外，教科文组织还发布了一系列可供家长、教师和学习者以及学校免费获取的学习应用程序和平台。该组织敦促各国在规划应对方案时以包容和公平为指导原则，认识到停课对弱势学习者的打击最大。

教科文组织在开放和远程学习方面的专业知识涵盖教师培训平台、在线教学模型设计、在线实践社区建设以及教育政策中的互联网通讯技术的发展，非洲是其重点关注的地区。