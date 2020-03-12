东京奥运圣火成功采集

哈通社/努尔苏丹/3月12日 —— 据中新网消息，2020年东京奥运会圣火采集仪式12日在希腊奥林匹亚赫拉神庙举行，最高女祭司通过太阳光成功采集到火种并点燃圣火盆，宣告东京奥运圣火顺利点燃。

本次圣火采集仪式共有35位女祭司参加，最高女祭司由希腊著名演员珊提-格奥尔吉乌担任。头棒火炬手则是希腊运动员、2016年里约奥运会射击项目冠军科拉卡基，由此，她成为历史上首位女性头棒火炬手。

此前报道称，受新冠肺炎疫情影响，12日在希腊古奥林匹亚举行的东京奥运圣火采集仪式限制了观众人数，只有100名受邀嘉宾才能参与这一传统活动。

按照原定计划，圣火将在希腊进行为期7天的传递，3月20日抵达日本。3月26日，圣火将从福岛县的足球设施“J-Village”出发，这里被日本当做“复兴奥运”的象征。之后，约1万名火炬手将耗时121天跑遍日本全国，最终于7月24日在东京奥运会主会场国立竞技场点燃主火炬。

东京奥组委特别代表远藤利明在奥运圣火采集仪式上致辞表示：“新冠肺炎在全世界迅速扩散，各个国家需要联手团结一致，对抗疾病，2020东京奥运会奥组委和日本政府联手，将全力以赴，相信我们可以圆满成功。”