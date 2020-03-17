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    哈萨克斯坦对新冠疫情严重国家名录进行更新

    13:22, 17 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/3月17日-- 哈萨克斯坦对疫情严重国家名录进行了更新调整。

    卫生部长耶勒詹·比尔塔诺夫17日在线上新闻发布会上表示，卫生部商品和服务质量监督管理委员会首席卫生医师詹达尔别克·别克欣于3月16日签署了对3月4日起生效的《关于进一步加强哈萨克斯坦共和国对新型冠状病毒感染的预防措施》的命令进行补充修改的命令，该命令自今日起生效。

    根据修改版预防措施，来自一类A子类疫情国家/地区的公民将接受住院隔离观察，来自一类B子类疫情国家/地区的公民将接受居家隔离观察。

    此外，根据此前的决议，来自一类A子类和一类B子类疫情国家/地区的外国公民自3月8日起禁止进入哈萨克斯坦境内。

    根据更新版名录，疫情严重国家/地区被分为两类

    一类A子类疫情国家/地区 ： 法国、伊朗、意大利、西班牙、德国

    一类B子类疫情国家/地区： 中国、韩国、不在一类A子类中的所有申根国家

    二类疫情国家/地区： 菲律宾、卡塔尔、印度、阿拉伯联合酋长国、英国、阿塞拜疆、泰国和美国。

    根据该决议，我国将在所有医疗和社会组织，以及寄宿学校实施严格对外隔绝措施。 同时，将加强消毒制度。

    此外， 将严格禁止在医疗机构拍摄照片和录音。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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