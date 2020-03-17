美国新冠病毒疫苗开始第一阶段临床试验

哈通社/努尔苏丹/3月17日 —— 据新华社消息，美国国家卫生研究院16日说，美国研发的一种新冠病毒疫苗当天开始进行第一阶段临床试验，首位入组志愿者已接受试验性疫苗注射。

美国国家卫生研究院当天发表公报说，这种名为mRNA-1273的疫苗由国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所和莫德纳公司合作研发，得到国家卫生研究院资助。临床试验在位于西雅图的凯撒医疗集团华盛顿卫生研究所进行，45名年龄在18岁至55岁之间的健康志愿者将参与试验。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇16日在白宫记者会上介绍，志愿者将接受间隔约28天的两次试验性疫苗手臂肌肉注射。他们将分为3组，接受注射剂量分别为每次25微克、100微克和250微克，以便评估不同剂量的安全性以及其诱导人体免疫反应的能力。

据介绍，志愿者在完成两次疫苗注射后将接受为期一年的观察。

福奇表示，此次开启疫苗第一阶段临床试验的速度创下了纪录。应对新冠病毒感染的当务之急就是要研发安全有效的疫苗，这项临床试验是实现这一目标至关重要的第一步。

他此前曾表示，即便疫苗的初期安全试验进展顺利，距离其大规模应用也需要一年至一年半时间。

国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间16日22时（北京时间17日10时），美国新冠肺炎确诊病例累计达4661例，死亡病例85例。



