城市隔离制度实施期间 违反要求者将被惩处

哈通社/阿拉木图/3月18日 – 阿拉木图警方18日强调，实施强化的城市隔离制度期间，违反交通限行措施的人员将收到惩处。

据悉，违反城市隔离制度相关规则的人员，将被处以10倍按月计算指数的罚款，以及最高15天的拘留措施等行政处罚。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。2020年哈萨克斯坦按月计算指数为2651坚戈。

紧急状态期间，在特殊区域拒绝按照政府相关部门人员的要求，违反相应规则措施的人员，最高将被除以2000倍按月计算指数的罚款，或600个小时的强制社会服务，亦有可能被判处2年有期徒刑。

阿拉木图市已经开通了服务热线254 40 07，将在强化城市隔离制度实施期间，为公民提供各类信息咨询服务。

根据政府决议，哈萨克斯坦两大城市阿拉木图市与努尔苏丹市将实施经过强化的隔离制度。车辆和人员进出城市将受到限制。

阿拉木图市已经在城市周边设置了27处检查站。

【编译：木合塔尔·木拉提】