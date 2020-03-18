哈萨克斯坦拟推迟实施二级银行监管措施

哈通社/努尔苏丹/3月18日 —— 据国际文传电讯社消息，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署署长阿布勒哈斯莫娃17日出席政府会议时表示，根据资产质量评估（AQR）结果，原计划于3月底前批准实施二级银行整改行动计划。

据她介绍，考虑到当前经济形势变化，拟将提高银行准备金率等监管措施的实施时间推迟至10月1日。

阿布勒哈斯莫娃 表示，4月1日至10月1日，将审慎采取临时性监管措施，避免造成企业信贷规模下滑。该措施具有逆周期特点，旨在缓解银行资本和流动性压力。为此，监管机构计划扩大“支持企业国家规划”项目和PPP项目融资的固定抵押清单，降低中小企业、PPP项目及银团贷款风险评估标准。对于因实施紧急状态造成的逾期还贷，不要求二级银行按照监管标准作贷款减值准备和准备金计提。此举能够为银行释放约1680亿坚戈的自有资金。

署长还表示，为确保银行流动性和资金调拨稳定，计划扩大高流动性资产清单；降低长期货币头寸和净头寸限额，减小银行货币风险；计划降低债券及保险市场主体风险权重；建议银行自3月16日起，按照银行储蓄保险基金修订后的储蓄保险标准，提高新的坚戈存款和既有存款利息。



