美国宣布在多数国家暂停发放签证

哈通社/努尔苏丹/3月19日--据共同社报道，美国政府18日宣布，因新型冠状病毒疫情蔓延，设在全球多数国家的美国使领馆将暂停签证发放业务。

据美国驻日本大使馆透露，从19日起停止需要面谈的签证发放，但旅游等短期逗留的免签制度不属于暂停对象。

美国驻韩国大使馆称，在美国国务院发布2～4级旅行警告（第4级为最高）的约100个国家暂停签证业务。

面签预约将被取消。签证业务的恢复时间不明，美驻日使馆等表示"争取尽可能快地恢复"。

美国《纽约时报》18日报道称，美国的感染者已突破8000人。其中死亡143人。特朗普政府的疫情应对工作组协调官黛博拉·比尔克斯（Deborah Birx）在记者会上称，先前滞后的检测体制正在逐步完善，预计感染者人数在今后4～5天内还会进一步激增。

总统特朗普也在记者会上表示，为应对口罩等物资不足，将动用在朝鲜战争期间的1950年制定的《国防生产法》。总统将有权指示民间企业增产医疗用品。一同出席记者会的国防部长埃斯珀宣布，将提供军方储备的500万只口罩和2000台人工呼吸机。

美国政府为防止疫情在国内蔓延，除了此前已禁止14天内到过中国大陆和伊朗的外国人入境，还从本月13日起采取禁止从欧洲入境的措施。特朗普18日宣布，暂时关闭美国北部与加拿大的边境，不允许非必要非紧急的通行。