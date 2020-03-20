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    哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台上线

    10:40, 20 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/3月20日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫宣布，哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台即日起开始工作。

    部长通过facebook主页发表的消息显示，该信息发布平台的地址为coronavirus2020.kz。

    阿巴耶夫指出，为公众提供及时、有效和具有公信力的疫情动态信息，是当前重要的任务之一。

    他表示，近期在各类社交媒体上，时常出现无根据的虚假信息，对公众造成了一定程度的误导，这类信息也很可能对疫情的防控造成不良的影响。

    而疫情综合信息发布平台，正是为了应对这一情况而推出的重要举措。

    该网站将及时公布最具权威和可信的疫情最新动态信息，公众还可通过该平台，了解紧急状态和强化城市隔离措施期间的各项规则，国家为抗击疫情采取的各类措施。

    平台还开设了辟谣专栏和其他信息的更新。

    在网站上，还可以直观了解到新冠肺炎的预防措施、病症表现，以及出现病症时的应对方式等各类知识。

    阿巴耶夫还表示，网站开通了在线问答专区，所有提问者都会得到专业人员的及时答复。

    部长呼吁公众分享该平台的信息，并选择信赖具有公信力的官方信息渠道。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 媒体 黄金储备 新型冠状病毒
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