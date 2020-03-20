首任总统发表讲话 呼吁国民支持政府抗疫措施

哈通社/努尔苏丹/3月20日 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫20日发表致全国人民的讲话。

在讲话中，首任总统对哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫领导的哈萨克斯坦政府采取的一系列旨在遏制新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）在哈国境内蔓延的举措表示支持，并呼吁国民理解和支持政府的行动。

首任总统表示，为防控疫情，哈萨克斯坦政府已经成立了应急指挥部，通过多项措施尽可能最大程度的减少新冠肺炎疫情带来的危害，缓解损失并稳定国家经济情况。

他强调，国家将充分的履行其所有社会义务。政府将对国内经济领域，特别是中小企业提供全面的支持。首任总统还建议成立一个全国性基金，在全球大流行疫情期间为需要援助的行业提供帮助。

首任总统还强调了保障就业的重要性，并呼吁大型企业和投资者与当地政府合作，增加更多的工作岗位。

首任总统指出，祖国之光党此前已经拨款1.5亿坚戈，在首都和阿拉木图市实施强化隔离措施期间，为弱势群体提供必要帮助。此外，首任总统基金也为抗疫工作提供了2亿坚戈的资金。

纳扎尔巴耶夫在讲话中强调，必须保障敬老院、福利院和医院的持续物资供应。

首任总统呼吁全国人民，向奋战在抗击新冠肺炎第一线的医护人员、警务人员和军人提供最大程度的支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】