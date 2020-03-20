政府副总理介绍哈国新冠肺炎防控政策 呼吁国民齐心协力共克时艰

哈通社/努尔苏丹/3月20日 – 哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒•托赫詹诺夫20日通过在线方式召开新闻发布会，对当前哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情防控情况进行了全面介绍。

政府副总理表示，目前，新冠肺炎疫情已蔓延至全球160个国家和地区。

截至2020年3月20日12：00时，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎患者49人，其中，20日新增5例（卡拉干达2例、阿拉木图3例）。确诊患者病情平稳，无死亡病例。

根据总统签署的法令，哈萨克斯坦已经宣布全境进入紧急状态，并组建了由政府总理领导的保障紧急状态国家委员会。

政府制订了一系列旨在防控新冠肺炎疫情的详细措施和方案。

从3月22日0时起，努尔苏丹市和阿拉木图市停止通过航空、铁路和公路进行旅客运输。在22日之前，两座城市中的公民可以选择留在城中，或离开城市。

售卖工业品的商业场所、娱乐购物中心、文化活动场馆、餐饮服务场所将暂停营业。食品商店和药店的营业不受影响。允许餐饮场所通过外卖方式营业。

根据总统的要求，70%的国家公务员转入远程办公模式。其中，努尔苏丹和阿拉木图所有机构，无论属性都将转入远程办公模式。这一措施的目的，是确保所有公民呆在自己的家里，避免与其他人发生近距离接触。

所有区域将实施严格的大规模消毒和检疫措施。

政府将全面保障居民日常的食品及其他重要民生物资的获取。为此将拨付320亿坚戈专项拨款（共和国预算148亿，地方财政预算180亿）。违规提价行为将受到严厉惩处。

出台了一系列减税优惠措施以保障经济平稳发展，如为中小企业见面10%的所得税等。

根据民族领袖的告国民书主要精神，政府将重点关注劳动者权益保护问题，在确保当前工作岗位的同时，还将设法新增43.1万个工作岗位。政府已经为此制订了就业保障计划（就业路线图），拨款总额3000亿坚戈。

政府将确保医疗口罩的充足供应。目前哈萨克斯坦口罩日产量为36.5万只，并将尽快将产能提升至每天100万只。

通过旅游基金的支持，至3月23日将安排18趟政府包机，从境外接回4000多名滞留当地的哈萨克斯坦游客。

副总理在讲话中表示，当前国际经济形势受疫情影响严重。

他强调，此次疫情，是对我们每一个公民，对国家未来和主权的严峻考验。

副总理最后表示，历史上，哈萨克斯坦人民经历过与之相似的考验，并凭借人民的团结与人道主义的精神，克服了那些艰险，相信今天的哈萨克斯坦人民也将齐心协力，共克时艰。

【编译：木合塔尔·木拉提】