世卫组织测试四种新冠肺炎疗法效果

哈通社/努尔苏丹/3月24日 —— 据美国《科学》杂志网站22日报道，世界卫生组织（WHO）近日宣布启动一项名为“团结”的全球性大型试验，验证目前最有潜力的四种新冠肺炎疗法的疗效。数十个国家的数千名病患将参与这一史无前例的试验，以快速收集可靠的科学数据。

此前，科学家曾建议对数十种现有化合物展开测试，但WHO选择了最有希望的四种疗法：目前尚未上市的抗病毒药物瑞德西韦；抗疟疾药物氯喹和羟基氯喹；抗艾药物组合洛匹那韦/利托那韦；及洛匹那韦/利托那韦加干扰素-β——一种调节体内炎症的分子。

尽管研究人员3月18日在美国《新英格兰医学杂志》周刊撰文称，小型试验结果显示，联合使用洛匹那韦/利托那韦对患者的病情和死亡率无影响，但WHO认为有必要对更多患者开展更大规模的试验。

WHO表示，“团结”试验非常简单，任何新冠肺炎确诊患者都可参与，医生会将患者的数据（包括患者同时罹患可能影响新冠肺炎恶化情况的其他疾病，如糖尿病或艾滋病等的数据）输入WHO网站。参与者必须签署一份知情同意书，将其扫描并将电子版发送给WHO。医生输入患者可购买到何种药物后，网站会将患者随机归类到其中一种药物或针对新冠肺炎的当地标准护理组内。随后，医生会记录患者离开医院或死亡的日期、住院天数及患者是否需要氧气等。

WHO表示，全球数据安全监视委员会定期检查试验中期结果，将无疗效药物摒弃。此外，试验还可添加其他几种药物，如抗流感药物法匹拉韦等。日本近期一项试验的初步结果显示，法匹拉韦对新冠病毒有效，但该药对孕妇有很严重的副作用。

据《科学》杂志报道，上周日，法国国家医学研究所宣布将在欧洲开展名为“发现”的附加试验，将有来自至少7个国家的3200名患者（其中800名来自法国）参与，测试除氯喹外其他3种药物的疗效。

尽管“团结”试验并非双盲试验——医学研究领域的黄金标准，但WHO表示，必须在科学严谨与速度之间取得平衡。WHO免疫疫苗和生物学部门官员安娜·玛丽亚·埃纳奥-雷斯特雷波说：“重要的是快速获得答案，厘清哪些方法有效、哪些方法无效，我们认为随机证据是做到这一点的最佳方法，我们正以创纪录的速度做到这一点。”





来源：科技日报