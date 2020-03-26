应对疫情 联合国强调全球合作

哈通社/努尔苏丹/3月26日 -- 联合国秘书长古特雷斯25日启动20亿美元的全球人道主义协同应对计划，以帮助世界上最脆弱的国家抗击新型冠状病毒疫情，保护数百万人的生命，阻止病毒继续在各国蔓延。

至今为止，新冠病毒已在全球造成超过40万人感染，1万6000多人死亡，且已经蔓延至许多本就因为冲突、自然灾害或气候变化而深陷人道主义危机的国家。

今天发布的联合应对计划将由多家联合国机构以及非政府组织合作伙伴共同参与，旨在——

提供必要的实验室检测设备以及医疗救治物资；

在难民营和安置点建设洗手站；

开展有关如何保护自己和他人免遭感染的公共信息宣传活动；

在非洲、亚洲和拉丁美洲之间建立空中桥梁，保障人道主义工作者和救援物资顺畅运转。

联合国秘书长古特雷斯今天通过视频连线，与主管人道事务的副秘书长洛科克、世卫组织总干事谭德塞，以及儿基会执行主任福尔共同参加了应对计划的线上启动仪式。

古特雷斯在讲话中表示，«2019冠状病毒病正在威胁着全人类，因此全人类必须共同进行反击。靠单个国家采取应对措施是不够的。»

古特雷斯强调，«我们必须帮助那些极度脆弱的人——数以百万计最没有能力保护自己的人。这是一个涉及基本人类团结的问题。对抗击这一病毒也至关重要。»因为«最薄弱的卫生系统有多强健，全世界就有多强健»，倘若不能立即采取行动，«病毒将在最脆弱的国家扎根，继续环绕全球传播，国界形同虚设，因而让整个世界都变得脆弱不堪。»

古特雷斯呼吁各国政府支持这一由联合国人道协调厅负责统筹的应急计划，他表示，«支持这一人道主义应急计划，对于全球卫生安全而言不可或缺。这既是义不容辞之举，也是每个人的利益所在。而且这也是赢得这场战斗的关键所在。»

联合国负责人道事务的副秘书长洛科克表示，«在全球一些最为富裕的国家，新冠疫情已经让生活天翻地覆......正在应对疫情的国家当然应该将本国百姓的生命放在首位，但无情的事实是，假如各国不能立即采取行动，帮助最为贫穷的国家加强防护，最终也将无法保护自己的国民。»

洛科克表示，应对计划的核心是帮助脆弱国家做好应对，同时继续救助全球数百万需要依靠联合国的人道主义援助才能生存的群体。«如果能够得到充足的资金，这一全球应对计划就能够让人道主义机构获得抗疫所需的资源，挽救生命，帮助阻止病毒的传播。»

洛科克已从联合国中央应急基金中拨款6000万美元，作为该计划的启动资金，这也是中央应急基金迄今为止数额最大的拨款之一。这笔款项将支持粮食署和世卫组织等多家人道主义援助机构的工作，涵盖粮食安全、身心健康、用水和卫生，以及营养和保护等多个领域。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，«如今病毒已经扩散到了医疗系统非常薄弱的国家，包括一些本就面临人道主义危机的国家。这些国家需要我们的支持——这既是出于团结互助的精神，也是为了帮助遏制疫情。»他指出，抗击新冠病毒全球大流行的同时也不能忽视其他人道主义和卫生紧急状况。

儿基会执行主任福尔则表示，«儿童是新冠疫情的隐形受害者。封城和学校关闭让他们难以获得教育、心理辅导和其他基本医疗服务......对于移徙路上和冲突地区的儿童而言，可能将造成前所未有的严重后果。我们不能辜负他们。»

古特雷斯与各机构负责人呼吁成员国致力于阻止新冠病毒在脆弱国家传播，给予该应对计划以最大程度的支持，以便在全球范围内控制疫情的蔓延。

各机构负责人同时强调，对各人道主义援助项目的现有支持也不能中断，因为正在开展的人道主义援助行动一旦中断，将有可能导致一个霍乱、麻疹和脑炎等疾病卷土重来、更多的儿童面临营养不良，极端主义思想占据主导的世界——这样的环境，只会更加利于新冠病毒的传播。

关于全球人道主义应急计划

该计划由联合国人道协调厅协调统筹，包含世卫组织、粮农组织、国际移民组织、开发署、人口基金、人居署、难民署、儿基会以及世界粮食计划署等各家联合国机构，总金额20亿美元，将用于在南美、非洲、中东和亚洲开展抗疫工作。