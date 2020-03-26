政府决定加强三大直辖市强制隔离措施

哈通社/努尔苏丹/3月26日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明26日主持召开了保障紧急状态制度国家委员会会议。

卫生部长比尔塔诺夫、司法部长别克塔耶夫、总检察长努尔达吾列托夫、努尔苏丹市长阔勒艮诺夫、阿拉木图市长萨金塔耶夫、奇姆肯特市长埃铁诺夫、贸易和一体化部长苏勒坦诺夫、农业部长奥玛若夫和其他国家机关领导人出席了会议，并进行了工作汇报。

国家紧急状态委员会决定3月28日0时起在努尔苏丹和阿拉木图市实施以下措施：

-除购买食品药物和上班，限制居民出门；

-关闭民众聚集的场所（公园、广场、步行街、河岸、游乐场和其他场所）；

-分阶段限制城市交通运输工作；

-禁止在街区和公共场所3人以上聚集（除家庭成员）；

-禁止未成年人没有家长的情况下外出；

为防止新冠肺炎疫情在奇姆肯特市进一步传播，国家紧急状态委员会决定在该市阿拜市区«独立20周年»小区实施为期14天的隔离措施。此外，将关闭机场、火车站、客运站和幼儿园，关闭群众聚集的公园、广场、步行街和游乐场。

根据通过的决定，奇姆肯特市公共餐饮店营业时间将于18:00时结束，18:00-22:00时可提供“送餐上门”服务。此外，食品店和综合市场营业时间将由市政府负责调整。

会上，政府向与会官员下达了具体工作任务。

【编译：小穆】