托卡耶夫总统与欧洲理事会主席举行电话会谈

哈通社/努尔苏丹/4月3日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日同欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行电话会谈。

会谈中，双方就全球范围内蔓延的新冠肺炎疫情发展态势，以及应对疫情导致的后果方面可以实施的联合措施进行了讨论。

夏尔·米歇尔对托卡耶夫总统就防止新冠肺炎疫情的传播实施的具体措施和决议给予了高度评价。据其表示，哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区的重要合作伙伴。疫情期间，哈萨克斯坦在抗击疫情方面的国际和区域措施具有重要意义，这在布鲁塞尔得到了高度重视。

欧洲理事会主席强调指出哈萨克斯坦总统就支持中小企业、公民就业、履行国家对人民的社会义务而采取的相关反危机措施。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将就保障国家社会经济稳定采取一系列具体措施。

会谈期间，托卡耶夫总统向欧洲理事会主席讲述就抗击疫情与俄罗斯、中国和中亚地区其他国家领导人举行的电话会谈结果。

同时，哈萨克斯坦总统对联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发出的团结抗疫呼吁，特别是对通过国际资金，协助世界上弱小的国家抗击疫情倡议表示了支持。

此外，双方就哈萨克斯坦和欧盟成员国之间的关系现状，以及发展前景，具体来说，落实关于进一步扩大哈萨克斯坦与欧盟之间的合作伙伴关系的协议交换了意见。

托卡耶夫总统指出，该协议将进一步加强政治对话和加强哈萨克斯坦与欧盟之间的互利贸易、经济和投资合作方面奠定的坚实基础。

最后，双方就国际议程上的关键问题进行了讨论。具体来说，夏尔·米歇尔对阿斯塔纳和平进程框架下举行的叙利亚问题和平会议前景表现出浓厚兴趣。托卡耶夫总统明确指出，哈萨克斯坦愿意为叙利亚问题日内瓦和谈进程下一轮提供场地。

此次电话会谈由欧洲理事会发起。

【编译：阿依波塔】