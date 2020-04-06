美动物园一头老虎确诊新冠

哈通社/努尔苏丹/4月6日--据英国《卫报》报道，美国纽约市布朗克斯动物园一头老虎新冠检测呈阳性，成为全球第一例老虎感染新冠病毒的案例，也被认为是美国第一例人传动物的新冠感染案例。

报道称，除了这头四岁的马来亚虎纳蒂亚确诊感染，该动物园另有共计6头老虎和狮子生病，而据信它们都是被一名当时仍无症状的员工感染。

布朗克斯动物园称，这头四岁的马来亚虎纳蒂亚和其姐妹阿苏尔，还有2头东北虎、3头非洲狮都出现了干咳等症状，其中一些出现了气喘和胃口不佳。因为进行新冠病毒检测需要先对动物进行麻醉，取得检测所需的样本，目前只有纳蒂亚进行了新冠检测。

同时，动物园还对纳蒂亚进行了体温检测，其体温目前正常。这7头患病动物住在动物园两个不同区域，但都跟同一名员工有过接触。早在3月27日，其中一头动物就出现了症状。现在，它们的身体状况都还不错，都处在恢复中。而该动物园已经为照料这些患病动物的员工采取了“适当的预防措施 ” 。

目前，该动物园的其他大型猫科动物还没有生病迹象。而该动物园也早在3月16日就因疫情爆发而对公众关闭。

“不管是生活还是工作，对我们所有人来说，现在都是非常艰苦的时期。我们将确保，不管从当前情况获知什么，那都会成为我们了解和抗击这一疾病的信息。 ” 该动物园园长吉姆·布雷赫尼在一份声明中称。

纳蒂亚的检测结果在美国农业部的兽医实验室得到了确认。美国农业部称，在美国的宠物和牲畜中，此前还没有新冠病例，而这头老虎感染新冠病毒情况的发现对于动物间的病毒传播提出了新问题。

不过，美国农业部称，目前并不建议对动物园或其他地方的动物进行常规的新冠检测。