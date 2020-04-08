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    尼格马图林：首任总统始终与人民在一起

    10:48, 08 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/阿特劳/4月8日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林8日在马吉利斯全体会议上就首任总统发表的署名文章发表看法。

    尼格马图林表示，今日国家各家主流媒体都在发布首任总统发表的署名文章。首任总统发表的文章表明，首任总统始终与人民在一起，这为进一步加强人民的团结注入了动力。得益于首任总统的远见和有效政策，独立以来，我们的团结在不断发展，哈萨克斯坦在政治、经济和社会改革等所有领域取得了巨大成就。

    “同时，国家基金可以在特殊时期向有需要群体提供全面帮助。我们会在保持团结、稳定的情况下战胜困难。 ” 议长说。

    值得一提的是，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫发表的题为《团结起来的国家可以战胜一切》的署名文章已正式发布。

    “哈萨克斯坦是世界上最早开始防控新冠肺炎疫情的国家之一。国家已采取必要的防控措施，政府部门也接受了相关培训。国家对新冠肺炎疫情的爆发和大流行进行了密切观察，及时采取的防控措施避免了病毒的大范围传播。同时，也在密切关注疫情形势发展变化。抗疫方面，政府正在实施一系列措施，将来也会继续进行相关工作。全国各州人民应该共同支持抗疫行动。 ” 首任总统在署名文中写道。

    【编译：阿依波塔】


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