北京中医医院院长：最重要的是-不要惊慌

哈通社/北京/4月8日 —— 北京中医医院院长、国家中医药管理局专家组副组长刘清泉近日接受了哈通社驻华记者的采访，并就如何防护新冠病毒和其他提问做出了回答。

记者：首先，我想谈谈中国专家在新冠病毒患者治疗方面的经验。在治疗患者过程中，采用了中国传统医学的什么方法？

刘清泉：治疗过程中，我们发现80%的病情为轻症和重症，甚至也有无症状的病情。目前，已对无症状感染者实施了医学观察。此外，危重症患者占20%。

治疗无症状感染者和轻症患者，首先要采取隔离，防止病情进一步恶化。这一措施旨在向危重症患者优先提供医疗资源和治疗。此外，中医诊疗在无症状感染者和轻症患者治疗过程中展现了有效性。

我们通过中医诊断发现新冠疾病类属于“湿气综合征”。因此，我们对轻症患者进行“排出病原湿气”、“排毒”、“退烧和改善血液循环”等治疗。新冠肺炎对肺部、脾脏和胃部造成重创。因此，我们使用药物来增强肺部功能和脾胃。

我们在武汉江夏方舱医院对500多名冠病患者进行了上述治疗方式。此外，我们为患者的康复利用了火疗和经络穴位敲打治疗法，以及练习气功和太极拳等方法。

目前，从我们医院治愈出院的患者重新检测新冠病毒结果为阴性。其次，通过这种治疗后没有任何患者的病情进一步恶化。此外，在我们医院工作的医生和护士，以及方舱医院医护人员当中没有出现感染病例。

记者：如何防止新冠肺炎？

刘清泉：首先，要维持稳定和适当饮食，避免食用高脂肪和甜食，以及生冷食物。要尽量食用易消化的高热量食物。其次，要适当休息。此外，要尽量做一些康复体操。

除此之外，居家隔离、拒绝参与群聚活动、勤洗手和戴口罩也非常重要。当前，中国采取的最有效措施就是待在家里。

记者：戴口罩有何益处？

刘清泉：在中国，我们要求必须佩戴口罩。因为，患者在疫情期间可能将病毒传染给其他人。而口罩防止健康人感染病毒。

目前，新冠肺炎还未全面研究，我们还不太了解该病毒。因此，为防止疫情传播，必须佩戴口罩。

记者：欧洲部分国家新冠疫情的恶化有何原因？

刘清泉：这一切都跟文化差异有直接关系。在欧洲，只有患者戴口罩。有些人认为，健康的人不必戴口罩。还有一个原因是，对部分地区进行隔离措施。

记者：您还能提供什么建议？

刘清泉：要保持冷静。疫情期间在社会上出现混乱现象是正常的。但是，没有必要惊慌。绝大部分确诊患者病情轻症，仅20%患有其他疾病的患者病情达到危重。因此，最重要的是-不要惊慌，疫情会过去。过渡精神压力可能会对身体造成伤害。

哈通社向人民网为此次采访提供的协助表示感谢！

【记者：鲁斯兰·苏莱曼诺夫 编译：小穆】