首任总统发表署名文章《我们团结一心 必能战胜一切》（全文）

哈通社/努尔苏丹/4月9日 —— 哈萨克斯坦首任总统、民族领先努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫8日在《主权哈萨克斯坦》报发布了主题为《我们团结一心 必能战胜一切》的署名文章。

以下署名文章全文：

哈萨克斯坦独立以来，在我们国家最困难和最危急的时刻，我一直与各位同胞公开讨论任何问题，分享自己的看法。现在，世界上许多国家都在经历着困难时期，我们国家公民的健康受到严重威胁，我呼吁各位同胞保持冷静，并向哈萨克斯坦公民致以幸福美好的祝愿。

新冠肺炎疫情暴发的大流行威胁着全人类。目前全球已超过140万人感染，上万人死亡。因此，世界各国应团结一致研发新冠病毒疫苗、积极合作，利用现代科技的所有先进成就达到这一共同目标。

哈萨克斯坦是世界上最早开始防控新冠肺炎疫情的国家之一。国家已采取必要的防控措施，政府部门也接受了相关培训。国家对新冠肺炎疫情的暴发和大流行进行了密切观察，及时采取的防控措施避免了病毒的大范围传播。同时，也在密切关注疫情形势发展变化。抗疫方面，政府正在实施一系列措施，将来也会继续进行相关工作。全国各州人民应该共同支持抗疫行动。

自独立的第一日起，我一直遵循着 阿拜的箴言“友谊只会带来更多的友谊” ，我奉行与世界各国建立友谊、相互信任、平等伙伴关系的政策。

基于该原则我从国家独立之初竭力与邻国和其他国家建立和平和友好关系，最终与所有国家解决了所有边界问题，随后倡议建立了不同形式国际合作组织。

建立了诸如欧亚经济联盟、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议，同时在哈萨克斯坦举行了欧安组织历史性首脑会议、阿斯塔纳经济论坛和世博会等，所有这些都是为了与世界各国建立友好和信任关系，深化经济合作。 事实本身和现状证实，实行一体化和同盟是唯一正确的方针。

疫情“大流行”引发了新一轮全球经济危机。大型企业停工，交通通行量减少。油价大幅下跌。边境关闭，交流停滞。所有这些导致了前所未有的大规模衰退和失业率上升。

我们的祖国——哈萨克斯坦矿物资源丰富，包括石油。以前我曾多次说过：“我们不能依靠石油和天然气储藏，必须摆脱这种依赖。”因此，在哈萨克斯坦独立后，我们着手实现经济多元化。为此，我们制定了《哈萨克斯坦-2050》战略，在《加速工业创新发展纲要》的框架下开办了1000多家新企业。得益于此我们开始生产在世界市场上具有竞争力的产品，并且出现了新技术。这标志着我国第三次技术现代化的开端。

空前的铁路和公路干线网覆盖了哈萨克斯坦的领土。

体制改革使农业获得了强大的发展动力：哈萨克斯坦不仅稳定地保障了自身对肉、牛奶以及食品的需求，而且成为了全球最主要的六大粮食出口国之一。

事实已经证明了这些改革的正确性，我们为此付出了巨大的精力和资金，进行的这些改革旨在保护国家免于未知的危机。

《宪法》第一条规定：我们国家的最高价值为人、人的生命、人的权利和自由。 因此，应特别关注卫生保健领域的发展。通过实施《卫生保健发展规划》，我们已经建立了数百所现代化医院和门诊。在首都建立了众多配备最先进技术的大型科学和医疗中心，派遣了中心专家在世界上最发达国家进行实习并根据“博拉沙克”项目对他们进行了培训。这种远见性的成果是，在像当前这样的紧急情况下，当民族的健康受到巨大威胁时，我们的医生会以较高的专业水平诊断、治疗和预防传染病和其他疾病。

当然，目前形势很复杂。这种不幸是世界所有国家沉重的负担。但是，我们必定战胜这一困难—— 依靠我们人民的坚持、坚定的意志和对其力量的坚不可摧的信念，这种信念总是帮助我们克服严峻的考验中。我们拥有战胜困难的一切资源：资金、物质资源、技术、粮食储备。因此，没有理由陷入混乱和恐慌。

在困难时期总有些人出于私心散播谎言、恐慌和挑拨离间。我呼吁我们的人民避免这些民族主义和煽动性言论。因为一个真正关心公共利益的人，不会通过公开声明来证明自己的正确性，而是通过具体的善举。与其说空话，不如进行自我教育和启蒙。

当前的形势激励我们回想起并信奉 将领包尔詹·莫梅舒雷的名言：“纪律是国家体制和科学的基础。” 邻国中国的例子就证明了这一点：得益于组织性和钢铁般的纪律，成功控制了疫情。

今天的哈萨克斯坦已不再是90年代苏联解体时的哈萨克斯坦。为了在艰难的时刻不向世界其他国家求助，为了国家的未来和后代，多年前就创建了国家基金会和国家黄金储备，如今已积累了900亿美元。如果合理节约地使用这笔资金，我们将扭转历史和命运。

托卡耶夫总统在向哈萨克斯坦人民发表的讲话中，向社会详细介绍了救助所有社会团体、企业家和农业领域的措施。国民经济的成就和基金会为此提供保障。当时有人提议如何分配这些资金，事实证明他们所表现出来的决心并不是无用的。

政府和地方行政机构必须合理有效地实施所有既定措施。将任务分配至每一位部长、每一个州长、市长、区长——系统地、纪律严明地、有规划地、果断地采取行动，动员所有力量克服现状。“祖国之光”党的成员应冲锋在最前线。

因为我们国家的最高价值是人和人的生命， 所以我们每一个人都为自己和所有亲人的生活和健康负责。人民的健康是国家安全的基础。

我相信，我们人员尊老爱幼的高尚品德在此刻将帮助我们。

人对自己的信仰是一种强大的力量。它使我们的性格坚强、身体强壮、自信。今天，我们应特别关心那些最需要帮助的人——老人、老兵、多子女母亲、低收入以及丧失劳动能力的人。应世代传递我们人民最好的品质。

今天，人类处于十字路口。当前情况的特殊性在于关系到各个领域的问题，以前这些问题从未涉及到地缘政治、经济学、生态、公共生活的许多方面，现在国际关系的形式已经开始变化。伟大的印度人道主义者圣雄甘地的话正好证明了这一点：“ 如果你想改变世界，那就从改变自己开始。” 好像还是昨天一样，国家互相设立了障碍，参加了制裁“之战”，而现在他们开始互相帮助。这表表现了在全球范围内已经开始发生巨大变化。

在世界历史上发生了持续数十年甚至数世纪的战争、紧张局势和冲突。多次流行病夺走了数百万人的生命。人类战胜了这一切。因此我们必将克服当前的逆境。世界大国需要从中吸取经验。

阿伊铁克毕曾说过 ：“ 国家和人类的目标是未来。若深谋远虑，则不足为虑。”正是现在我们需要新政策，以激励整个人类文明发展，而不是制造障碍。

任何一种困难都会促使人类找出摆脱僵局的出路，改变思想，完善工作方法。这促进科学技术的发展，形成健康的生活方式。我们看到，出现了富有创造性的组织工作的方式，甚至是新型职业。现在人们已经开始将工作形式改为远程办公。只有全面考虑所规划措施才有可能实现这一切。

困难磨练坚强和自信的人。因此，我们需要抛弃冷漠、焦虑和消极情绪，与全世界一同战胜危机。

明智的托勒比曾说过：“ 没有团结就没有繁荣”。 没有团结与和谐不能征服的高峰。对我们而言，没有比继续加强我们的独立性更高的目标了，这是我们祖先一直追求的也是我们近30年前实现的。哈萨克斯坦是我们共同的家园，我们共同生活在和平、友谊与和谐中的家。在竞争激烈的全球中，我们的多样性是财富和优势。独立以来，我们人民的团结取得了所有成就。愿我们的团结与繁荣永在。

首先，我想对老一辈和知识分子代表说：“ 请呼吁人们团结、友善、取得成就和进行健康的生活方式。”牢记以下名言：“ 团结是幸福的起点” 。对年轻人进行教育，使他们努力成为工作和学习中最好的。我们负有对年轻一代的巨大责任。

我想对年轻一代说： 下一年独立的哈萨克斯坦的同龄人将满30岁。你们是社会上最富有活力的群体。老一辈为你们竭尽所能，现在该你们表现出自己的长处和能力了。努力做好事，远离不良思想和陋习。尊老爱幼，彼此成为朋友。永远不要忘记阿拜的教导：“如果你的周围没有朋友，那么所有都是无用的”。

我想对企业家说： 得益于独立你们开创了自己的事业，变得富有。现在轮到你们来回答这个问题：“我能为自己的国家做些什么？”

根据我的请求，企业家通过提供资金和物质援助来帮助同胞。我希望这一善事将继续下去。

在世代相传的传统中始终延续了幸福和善良。每一哈萨克斯坦人都应牢记这一神圣原则。

我非常荣幸领导在最困难的时期也从未丧失尊严、始终团结、友善、亲切和

同情的人民。因此，在目前的困境，我感谢所有聪慧和慷慨的人。

独立时期，我们经历了许多苦难和危机。我一直公开和清楚地向大家说明。你们对我表示出了极大的信任，这赋予了我无穷的力量和能量。我对此深表感谢。

人民的健康和国家的安全是不可分割的概念。 国家采取一切必要措施克服现有的困难。

我们是统一的国家，团结的民族。我始终与人民在一起。

只要全国人民团结一心，不屈不挠，一定能够战胜困难，实现“永恒国家”伟大目标。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆