哈萨克斯坦专家：新冠疫苗研发工作日以继夜进行当中

哈通社/沃塔尔/4月9日 —— 疫苗研发和生物安全对生物安全问题科学院院长昆苏璐·扎卡热亚来说日常生活的一部分，也是一项负有责任的工作。今天，她接受哈通社记者的独家采访，并就我国新冠肺炎疫苗研发工作进程进行了介绍。

记者：昆苏璐·达勒托恩克兹，您好！首先，非常感谢您从繁忙的工作中抽取时间接受哈通社采访。请问，当前的疫苗研发工作处于什么阶段，有多少专家正在参与研发工作？

-国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3月25日到访国家生物技术中心时下达了继续推动新冠病毒（COVID-19）疫苗研发工作的指示。随后，在教育和科学部的组织下，生物安全问题科研中心（位于江布尔州沃塔尔）与国家生物技术中心联合开展了新冠病毒疫苗研发工作。

根据世界卫生组织消息，目前全球54个国家已研发出候选疫苗。其中，仅有2种候选疫苗开始进行临床试验。分析表明，绝大部分疫苗是通过基因工程技术制出的载体疫苗和亚单位疫苗。当前，全球领先国家应用该技术研发出疫苗。

哈萨克斯坦专家们也采用该技术。目前，我们计划研发4种候选疫苗。其中，2种为载体疫苗，而另2种为基于病毒S蛋白片段的亚单位疫苗。

目前，生物安全问题科研中心专家们在生物安全级别为3级的BSL-3实验室对SARS-CoV-2冠状病毒毒株进行研究当中。当前，疫苗研发工作以日继夜的进行当中。

-生物安全问题科研中心拥有60年的历史。目前，科研中心正在制定旨在评估生物安全，以及诊断和防空方法。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

生物安全问题科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。科研中心曾在哈萨克斯坦完成了甲型H5N1（禽流感）Kazfluvac疫苗和甲型H1N1（猪流感）Refluvac疫苗注册。

此外，科研中心成功研发出预防季节性流感的三价疫苗（临床前、临床实验第1和第2阶段），以及预防肺结核的疫苗（临床前、临床第1和第2阶段）。

截至目前，科研中心专家们研发出60多种药物，其中包括30种疫苗、16种检测试剂和15种生物药品。此外，科研中心疫苗年产量为2700万剂。

当前，科研中心产品拥有稳定的国外销售市场，被关税同盟列入了疫苗供应商名单。医疗和兽医疫苗生产为科研中心带来了有效的经济收入。

-生物安全问题科研中心与世界卫生组织签署过关于研发在医疗卫生领域非常危险的传染病疫苗协议。此外，我们与全球各国领先研究中心联合开展过研究工作。科研中心是伊斯兰合作组织成员国疫苗生产商集团成员。

根据计划，为生产符合GMP国际标准的疫苗，科研中心将建造生物制药厂。

记者：谢谢您接受采访！

【记者：马尔兰·吉耶姆拜编译：小穆】