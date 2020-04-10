哈萨克斯坦呼吁欧佩克+协议参与国之间重新开展对话

哈通社/努尔苏丹/4月10日-- 据能源部消息，欧佩克+协议参与国部长级会议期间，哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫呼吁欧佩克+协议参与国之间重新开展对话。

欧佩克+协议参与国部长级会议9日如期于线上举行。哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦始终支持建设性对话。

诺海耶夫说：“重新建立欧佩克+协议参与国产油国之间的对话具有重要意义。我认为，今天的会议在世界石油工业上具有历史性意义。”

在全球经济增长放缓的背景下，对石油需求的下降将导致价格和世界石油产量进一步下降。 主要产油国之间缺乏协调的现状，加剧了困难局势。

部长表示，哈萨克斯坦作为参与国，将履行欧佩克+协议规定的义务。

“我们希望即将举行的谈判将产生积极结果。 同时，世界石油市场的失衡表明，只有欧佩克+协议参与国的努力还不够，这种情况需要所有市场参与者的积极参与。我们理解今日议程的紧迫性。 我们愿意全面减产。”部长说。

根据长达11个小时的会议结果，会议未能达成减产协议。哈萨克斯坦希望在接下来的会议中，能集体达成减产协议。这将对石油工业产生积极影响。

【编译：阿依波塔】