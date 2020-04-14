哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和部队成员健康状态良好

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 部署在印度营中的哈萨克斯坦第三批维和部队正在黎巴嫩执行联合国维和任务。

哈萨克斯坦国防部消息称，在新冠病毒全球大流行背景下，国防部已为所有哈驻黎巴嫩维和部队官兵配备了防疫装备。

目前黎巴嫩当地形势稳定，当地政府和联合国驻黎巴嫩临时力量指挥部对相关情况予以密切关注。

哈萨克斯坦目前已宣布进入国家紧急状态，而贝鲁特国际机场，以及黎巴嫩的陆路和海陆通道也均处于关闭状态。

根据第三批维和部队指挥官加尼别克·努尔兰诺夫少校的介绍，维和部队驻地一切正常。

驻扎有1.1万名各国维和军人和联合国人员的基地目前实施了隔离限行措施，以保障内部人员的健康。

营地内设立了专门的健康监测点，检查来往人员的身体健康情况。

维和部队已被建议避免前往出现疫情的区域，并减少同当地居民的接触。相关人员接受了针对性的培训，以便于正确开展新冠肺炎的预防工作。

哈萨克斯坦维和部队指挥官强调指出，当前主要任务之一便是确保维和部队人员的健康，防止出现感染新冠病毒的情况。

他表示，目前我国维和军人的身体健康（包括心理健康）状态良好，正在按照联合国相关规定，执行各类维和任务。

在联合国维和行动框架下，哈萨克斯坦于2018年10月参与黎巴嫩维和任务。

由120名官兵组成的哈萨克斯坦维和部队是哈萨克与印度联合营的一部分，称为IndKazBat。 该营部署在黎巴嫩东部地区，由黎巴嫩与以色列和叙利亚边界的东部多国陆地维和旅负责指挥。

2019年4月底，第一批成员结束为期六个月的使命，并由第二批成员接替。第二批维和部队120名军人于2019年11月完成任务归国。目前在当地执行任务的是第三批成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】