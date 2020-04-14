中国两款新冠肺炎疫苗进入临床试验

哈通社/努尔苏丹/4月14日 —— 据新华社报道，中国国务院联防联控机制科研攻关组14日称，中国两款新冠病毒灭活疫苗获得国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可，相关临床试验同步启动。这是首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗。

据报道，这两款新冠病毒灭活疫苗分别由国药集团中国生物武汉生物制品研究所、北京科兴中维生物技术有限公司联合有关科研机构开发而成。

疫情发生以来，中国国务院联防联控机制科研攻关组专门设立疫苗研发专班，按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线共布局12项研发任务，目前均在稳步推进。

据了解，军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗此前已获批开展临床试验。

此次获批进入临床试验的灭活疫苗，是一种杀死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗，具有生产工艺成熟、质量标准可控、保护范围广等优点，可用于大规模接种，并且有国际通行标准来判断疫苗的安全性和有效性。

中国的灭活疫苗有较好研究基础，甲肝灭活疫苗、流感灭活（裂解）疫苗、手足口病灭活疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗等均已广泛应用。

据了解，上述获得临床试验许可的企业具备大规模灭活疫苗生产能力，根据中国国家相关法律法规，已为紧急使用做好准备。