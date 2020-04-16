哈萨克斯坦是全球汽油价格最低廉的国家之一

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 哈萨克斯坦是世界上油价最便宜的15个国家之一。

据统计分析网站ranking.kz报道，截至今年4月13日的数据分析显示，全球95号汽油的平均售价为0.95美元/升（约合404.5坚戈）。

世界上该标号汽油价格最便宜的国家是委内瑞拉，该国的95号汽油售价为1坚戈/升。

油价最低廉TOP3中好包括了伊朗（0.09美元或39.2坚戈/升）和苏丹（0.14美元或59.6坚戈/升）。

安哥拉和马来西亚位居第三和第四位，两国的汽油售价分别是0.28美元/升（121.4坚戈）和0.29美元/升（123.7坚戈）。

哈萨克斯坦的汽油廉价程度位居全球第11位，为0.41美元/升（174坚戈）。

这在独联体国家当中是最便宜的价格。

在俄罗斯，95号汽油的售价为265.8坚戈/升，在土库曼斯坦为183.4坚戈/升，在阿塞拜疆为201.4坚戈/升，在吉尔吉斯为230.2坚戈/升。

2020年3月哈萨克斯坦92号汽油的售价为155.02坚戈/升，同比增长4%，环比增长0.5%。

哈国柴油的售价为192.63坚戈/升，环比下降了0.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】