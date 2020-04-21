卫生部长对国内新冠肺炎疫情形势作出介绍

哈通社/努尔苏丹/4月21日--哈萨克斯坦卫生部长耶勒詹·比尔塔诺夫21日在政府例行会议上对国内新肺炎疫情形势作出介绍。

部长表示，截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎病例增至1852例。其中，病例最多的是阿拉木图市606例，努尔苏丹市368例，克孜勒奥尔达州149例。昨天单日新增141例，增长8.2%。

据其介绍，单日新增病例最多的两个城市分别是阿拉木图市（82例）和奇姆肯特市（23例）。

“阿拉木图市新增的80名患者中有78名是在接受预定的快速检测期间确诊的。其中，60名是阿拉木图市中央临床医院患者和医务人员。奇姆肯特市新增的23名患者中有16名是通过快速检测盒确诊的。他们是奇姆肯特紧急情况部门的工作人员。其他新增患者是与此前确诊患者有过密切接触，并接受隔离观察的公民。 ” 比尔塔诺夫说。

截至昨日，全国治愈出院病例447例，死亡19例。

部长介绍说，目前，共有1386名患者在接受治疗，其中100名是儿童。正在接受治疗的患者中，258患者的病情中等，32名患者的病情严重，1096名患者的病情稳定。

【编译：阿依波塔】