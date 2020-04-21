中国医生谈哈萨克舞蹈《黑走马》对鼓舞患者精神起到的作用

哈通社/阿拉木图/4月21日 – 中国援哈医疗组正在阿拉木图同当地医疗人员开展在线培训课程。

胸肺科医生邱冠峰（音译Цю Гаунфенг）在课程中指出，对患者提供有效的心理疏导和帮助，将对新冠肺炎的治疗效果起到非常重要的作用。

中国医生表示，被隔离和接受治疗的过程中，患者的心情会变得低落，且更容易疲倦，其活动范围也受到了限制。

因此，医护人员与患者经常性的对话和组织必要的健身活动是正确的做法。

作为一个例证，中国医生以一度在网络上成为热门话题的哈萨克族医生在武汉方舱医院中带领患者们跳黑走马的新闻为例，讲述了这个案例对当时的患者们产生的积极效果。





«应该与患者们经常性的保持联系，包括视频连线等方式。每个患者应每日进行2次能够改善其呼吸系统状态的训练，也可以进行舞蹈运动。在我国武汉的一个方舱医院中，有一名哈萨克族医生就通过教授患者跳哈萨克民族舞蹈《黑走马》的方式，从心里和生理角度，都极大地振奋了患者们的精神，改善了他们的状态。在学习了这个舞蹈后，很多患者很长时间内状态都非常良好。»他说。

根据此前报道，中国政府派遣的抗疫医疗专家组20日在阿拉木图市桑佳尔·阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学举行了在线培训课程。阿拉木图市，以及来自乌兹别克斯坦布哈拉和撒马尔罕的医护人员参加了这一课程。

【编译：木合塔尔·木拉提】