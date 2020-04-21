联合国调查报告：疫情之下 全球公众对国际合作的支持激增

哈通社/努尔苏丹/4月21日 -- 据联合国新闻，联合国今天发布的一份调查报告显示，自2019冠状病毒病开始在世界各地传播以来，全球公众对国际合作呈压倒性支持，且支持率大幅上升。

调查显示，95%的受访者认可各国共同努力应对全球趋势的必要性，随着新冠疫情造成的动荡蔓延到世界各地，自２月下旬以来对于共同应对的支持率出现了明显的上升。

调查发现，气候和环境问题位居对人类未来影响最大的问题之首。冲突和暴力问题位居第二，健康风险排名第三，但自3月初以来急剧上升。

调查显示，人们认为五大未来优先事项是：环境保护、保护人权、减少冲突、平等获得基本服务和零歧视。

这份报告结果源于在186个国家所进行的数百次对话和在线调查的意见收集，是纪念联合国成立75周年倡议活动 (UN75)的一个组成部分。该纪念活动于2020年1月启动，是联合国有史以来在全球开展的最大和最具包容性的对话活动。

随着整个联合国系统共同应对新冠病毒大流行，75周年纪念活动也在加大努力，通过其75周年倡议(UN75)来听取全球公众发出的声音。在整整一年当中，所有人都有机会通过参与UN75对话或完成线上提供的一分钟调查来确定全球优先事项。

联合国秘书长古特雷斯期待人们做出继续努力，确保有意义地庆祝联合国成立75周年，并利用这一里程碑事件总结世界目前需要的多边合作，无论是应对眼前的疫情大流行，还是实现联合国确立的长期目标。

初步调查结果将在www.un.org/en/un75/news-events上公布。

欲了解更多纪念联合国成立75周年倡议活动，请登陆下列网址： https://www.un.org/en/un75/news-events

欲参与全球对话活动，请登陆: www.un.org/UN75