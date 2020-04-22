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    紧急状态期间，哈萨克斯坦实施了哪些税收优惠政策？

    13:40, 22 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月22日-- 据国家经济部新闻消息，经济部根据政府旨在落实总统3月16日的总统令拟定了以下税收优惠一揽子措施。

    第一、根据哈萨克斯坦总统于2020年3月31日下达的工作指示，2020年4月1日至2020年10月1日，经济受影响严重的中小企业将免征工资薪金基金所得税（人所得税、社会税、强制性养老金、强制性医疗保险等）。

    贸易、交通服务、酒店服务、旅游和信息技术领域的其他行业完整清单已根据本决议的附件1批准。

    此外，决议附件2对2020年4月1日至7月1日之间可享用税收优惠政策的受影响严重行业大型企业进行了统计。

    第二、在暂停航空运输期间，自4月1日至10月1日，所有机场均免征财产税，将非居民企业的增值税纳税时间延长至年底，以支持航空运输领域的基础设施并维持工作岗位。

    第三、至2020年10月1日，个体户（公证人员，律师和调解员等）将免征财产税。此前，政府出台年底前对大型购物中心、购物和娱乐中心、电影院、剧院、展览、体育场所，以及餐饮、酒店和旅游行免征财产税政策。

    第四、参与抗击疫情工作的所有工作人员免征所有税费和社会保障金。

    第五、为方便纳税人，将2019年纳税申报表的提交截止日期从2020年3月31日推迟到2020年5月31日。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    经济 国家经济部 黄金储备
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