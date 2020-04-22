阿尔-法拉比国立大学获得“学术影响力”项目管理权第四任期

哈通社/努尔苏丹/4月22日--根据联合国的决议，哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学获得联合国“学术影响力”项目管理权第四任期。

这是国际上对哈萨克斯坦领先大学在实现可持续发展目标方面做出的重大贡献的高度认可。

“学术影响力”项目(Academic Impact Program)由联合国第8任秘书长潘基文发起。自2014年起获得项目管理权的哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学是独联体国家中的第一所，也是唯一一所在国际上具有如此高地位的大学。

阿尔-法拉比国立大学作为联合国“学术影响力”项目成员，正在就实现17个可持续发展目标作出努力。

同时，该大学也是一系列关于解决可持续发展目标核心问题的国际项目发起者。该大学在支持首任总统提出的“绿色桥梁”和“G-Global”倡议框架下，成为了在独联体国家大学当中唯一获得“RIO+20”全球会议举办权的高校。

2018年在阿斯塔纳经济论坛活动框架下，阿尔-法拉国立大学在潘基文的直接参与下成立了以他命名的可持续发展学院。

“学术影响力”项目负责人者拉姆•达莫达兰此前致阿尔-法拉比国立大学的信中，指出了该大学在个建立真正稳定的世界方面的重要使命，并对其卓有成效的工作表示了感谢。

【编译：阿依波塔】