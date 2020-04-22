参议院审议哈萨克斯坦政府与亚开行之间的合作协议修正案

哈通社/努尔苏丹/4月22日-- 参议院（议会上院）财政和预算委员会扩大会议审议了《关于对2014年5月4日签署的<哈萨克斯坦政府与亚洲开发银行之间就哈萨克斯坦经济多元化和稳定发展，以及为经济增长加强合作伙伴关系框架协议>进行补充和修改》草案。

国家经济部副部长加斯兰·玛迪耶夫指出，修正案确定了申请国家担保贷款期间使用亚开行政策和规定的相关规范。

«修正案包括购买商品和服务期间的反腐败政策，以及环境和社会保护措施、基本劳动标准、支付、信息开放和性别平等等领域的规范。»他说。

据他介绍，吸引国家担保贷款将扩大项目融资工具。

参议员赫勒什巴耶夫表示，该协议将推动我国经济的发展，并进一步加强哈萨克斯坦政府和亚开行之间的合作伙伴关系。

参议员强调，亚开行为哈萨克斯坦经济发展、创新发展、开创新的工作岗位和教育科学领域发展做出了贡献。亚开行除了发放贷款，为我国«光明大道»、«商业路线图»、«数字哈萨克斯坦»和农工综合体发展等国家规划的落实提供了帮助。

根据会议结果，修正草案将提交至参议院全体会议审议。

【编译：小穆】