世界气象组织：过去五年气候变化已加速

哈通社/努尔苏丹/4月22日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织（WMO）22日表示，2019年冠状病毒病加剧了气候变化的社会经济影响，而在过去5年中气候变化已加速，成为有记录以来最热的五年。

据称，这一趋势预计将持续下去。 英国气象局哈德莱中心运行的WMO年度至年代际预测牵头中心收集数据对近地表温度作了多模式气候预测，结果显示，未来五年（2020-2024）可能会出现新的全球平均温度记录。全球温度可能会进一步升高，尤其是在高纬度和陆地地区，而海洋变暖速度会变慢，特别是在北大西洋和南大洋。

温度只是其中一个气候指标。其他指标还包括大气二氧化碳（CO2）、海洋热含量和酸化、海平面、冰川质量平衡以及北极和南极海冰。为纪念地球日50周年而发布的《2015-2019年全球气候》最终报告指出，所有指标都显示过去五年来气候变化加速。

世界气象组织表示，新冠疫情可能会暂时减少温室气体排放，但不能代替持续的气候行动。而且，由于气候变化，与天气、气候和水相关的危害将变得更加严重，进而将使其应对变得更加困难。

气候对健康的影响

热浪是2015-2019年最为致命的气象灾害，影响了所有大陆，在许多国家创下了新的温度纪录，并伴随着前所未有的野火，尤其是在欧洲、北美、澳大利亚、亚马逊雨林和北极地区发生的野火。

根据世界卫生组织的数据和分析，自1980年以来，与高温相关的疾病或死亡的总体风险一直在稳步攀升，目前全球约30%的人口生活在每年至少有20天出现可能致命温度的气候条件下。

大雨和相关洪水会为各种传染病的暴发创造有利条件。在有霍乱疫情的国家，估计有13亿人面临着风险，而仅在非洲，就有约4000万人生活在霍乱“热点”地区。

由于干旱的影响，与气候变率和变化有关的气候相关风险加剧了许多地方的粮食不安全，特别是非洲的粮食不安全，进而又加大了气候相关疾病或死亡的总体风险。

气候对经济的影响

2015-2019年，最大的经济损失都与热带气旋有关。代价最大的灾害事件是2017年的飓风哈维，造成的经济损失估计超过1250亿美元。

温度上升会对发展中国家的国内生产总值（GDP）产生不利影响，进而有可能破坏发展。

国际货币基金组织发现，对于年均温度25°C的中等收入和低收入发展中国家而言，升温1°C的影响会导致增长率下降1.2%。那些预估升温会对经济产生显著不利影响的国家其产值在2016年仅占全球GDP的20%；然而，这些国家目前拥有全球近60%的人口，而到本世纪末，预估会超过75%。