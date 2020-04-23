欧亚开发银行预测成员国经济下半年有望复苏

哈通社/努尔苏丹/4月23日 -- 欧亚开发银行预测，哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦等成员国经济有望于2020年下半年开始复苏，未来两年将保持增长。

欧亚开发银行认为，欧亚地区国家政府采取大规模的财税刺激政策和货币政策，为地区经济发展提供支撑。各国采取前所未有的疫情防控措施，加之外部需求下降和大宗商品价格下跌，对经济活动产生较大影响，主要表现在两个方面：一是外部需求下降和价格下跌导致地区国家原材料出口收入减少，全球价值链受到破坏，资金流动受阻，企业信心降低，财政状况恶化。

2020年，欧亚地区国家因外部因素造成的损失约为地区GDP的2%。二是由于部分欧亚地区国家采取防疫管控措施，导致多数经济部门，尤其是服务行业生产指标下降。实施隔离措施一个多月来，地区国家经济损失约为GDP的1.5%-2%。

受上述因素影响，预计欧亚开发银行成员国综合GDP继2019年增长1.7%之后，2020年将下降2.2％。其中，哈、俄、白、亚等国GDP分下降1%、2.3%、3.3%和1.7％，吉、塔GDP增速将大幅降至0.1%和5.5%。2020年一季度，欧亚地区国家本币贬值导致进口压力加大，成为推升通胀的关键因素。汇率变化对价格影响总体有限，主要贸易伙伴需求减少和物价涨幅放缓，将对欧亚地区国家带来较大的通缩压力。上述影响预计将在2021年达到峰值，或导致欧亚地区多数国家通胀显著放缓，货币政策趋于宽松。

【编辑：木合塔尔·木拉提】