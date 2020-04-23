哈萨克斯坦将启动面向中小企业的优惠贷款计划

哈通社/努尔苏丹/4月23日--哈萨克斯坦央行正在制定一项面向中小企业的优惠贷款计划。

根据此前的报道，国家经济部创业发展司司长申格斯•阿赫梅托夫23日在线上举行的新闻发布会上对“商业路线图-2025”规划和“简单物品经济”项目框架下的具体支持措施进行了介绍。

阿赫梅托夫指出，鉴于当前的情况，“简单物品经济”项目扩大了提供支持的行业清单。例如，水稻种植业、烘焙行业、糖果行业等行业也被列入项目计划。

据其介绍，根据总统下达的工作指示，原本总额为6000亿坚戈的“简单物品经济”优惠贷款总额增加至1万亿坚戈。

“1万亿坚戈的优惠贷款项目中，7000亿将用于农工综合体的加工和生产、3000亿坚戈将用于加工工业和服务业。同时，根据总统的指示，将为春季播种分配1000亿坚戈。 “简单物品经济”项目框架下的最高贷款额为50亿坚戈，担保金额为30％。如果资金需求不超过30亿坚戈，担保金为50％。 ” 他说。

与此同时，哈萨克斯坦央行正在制定一项面向受影响严重中小企业的优惠贷款计划。计划框架下，将拨款6000亿坚戈，贷款期限-最长为1年，利率为8％。

【编译：阿依波塔】