复工复产进行中：努尔苏丹工业企业如何落实安全防疫措施？

哈通社/努尔苏丹/4月23日 – 从本月20起，首都的工业和建筑业企业开始恢复生产。

哈通社记者走访了几家企业，就这些企业如何保障员工在疫情期间复产过程中的安全措施进行了了解。

记者们首先访问了努尔苏丹市Lashin factor有限公司，该公司主要从事塔式起重机和建筑升降机的生产。

根据该公司技术总监萨玛特·努尔马诺夫表示，市政府对企业发布了通知，允许公司从20日开始恢复生产。

«在尽可能的遵守隔离制度的前提下，我们开始着手复产。目前我们的生产线上有20名工人作业，不过，考虑到卫生防疫的要求，他们是按照5个人一个班次的模式轮流进行工作的。»他说。

据其介绍，公司为员工提供了口罩、手套和消毒液等防护用品。

«工人们每天会更换3次口罩。»他说。

公司计划第一阶段投入600万坚戈，第二阶段投入10亿坚戈资金，生产一批高度40米，半径56米的塔式起重机，在满足国内需求的同时，还计划出口至邻国。

该公司技术总监萨玛特·努尔马诺夫表示，公司目前年生产量可达100台。

«哈萨克斯坦不生产塔式起重机和生产电梯。 进口满足了我们建筑公司的需求。 因此，我们计划成为一家进口替代公司，并向本国建筑公司提供产品。 将来，我们计划将我们的产品出口到中亚和阿富汗。»他说。

GLB建筑公司也是此次获准复产的企业之一。

该公司同样对员工的防疫安全投入了高度的关注，企业生产区域的出入口设置了专人负责对进出人员的体温情况进行测量，并严格监督、要求所有人员佩戴口罩和防护手套。

GLB公司常务董事艾力达尔·卡斯莫夫表示，公司严格按照卫生部门制定的防疫标准实施生产工作。

«每天我们派出6辆专车接送员工上下班。车辆每天也会进行消毒。此外，我们与专业消毒公司签署了协议，他们的人员将每天对我公司占地2804平方米的厂房进行全面消毒。»他说。

根据此前报道，保障紧急状态制度规则的国家委员会日前批准努尔苏丹和阿拉木图两座城市自4月20日起复工的行业清单。





【编译：木合塔尔·木拉提】