托卡耶夫总统视察首都模块化专科传染病医院

哈通社/努尔苏丹/4月23日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统23日对首都努尔苏丹市新建模块化专科传染病医院进行了工作视察。

据了解，新建专科医院总面积达7千平方米，耗资55亿坚戈，由BI建筑公司承建。医院使用快速组装建筑材料和模块组建造，共200床位，配备最先进的医疗器材。

卫生部长耶勒詹·比尔塔诺夫向总统就疫情防控工作遇到的困难和改进措施进行了汇报，而BI集团董事会主席拉赫姆巴耶夫就医院建造进程和医院的特点进行了介绍。

总统指出了这是我国在短期内建造的首座专科医院，并向参与建造工程的建筑工人表达了感谢。此外，总统还同一线医护人员会面，并向他们表示了感谢。

总统强调，保障国民健康是国家最重要的工作任务。因此，国家将注重关注经济发展和医疗卫生领域的发展。此外，将继续为新冠疫情期间工作的所有医护人员提供支持。

据悉，国家紧急状态委员会本月3日通过决议，决定在三大直辖市（努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特）新建专门收治新冠肺炎感染患者的传染病医院。

4月21日，首都200床位专科传染病医院建成并投入使用，从开始建设至交付使用总计仅用了13天的时间。

【编译：小穆】