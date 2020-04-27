新冠肺炎：意大利与美国将逐步解除封锁措施

哈通社/努尔苏丹/4月27日 -- 意大利计划从5月4日开始逐步解除为遏制新冠肺炎（COVID-19）疫情实行的封锁措施。

意大利总理孔特宣布，在严格遵守防疫措施的情况下，制造、建筑和批发业将率先在下星期一获准重启业务；零售业、博物馆和图书馆则在两个星期后重开；餐馆和酒吧定6月初全面恢复营业；学校要到9月，新学年开始时才复课。

此外，公园也将重新开放，家庭可聚会、举行葬礼，但人数限制在15人以内，而且所有人必须戴口罩。跨区出行活动将继续被禁止。

意大利于3月中旬开始实施防疫封锁措施。当地至今的冠病累计病例已达19.76万例，其中2.6万多人病逝。

另据外媒报道，美国新冠疫情重灾区州政府计划下个月中旬开始逐步重启经济。

纽约州26日再有367人死于冠病，是3月底以来，单日新增死亡人数首次低于400人。住院人数也有所减少。

纽约州长科莫表示，如果住院人数继续减少，州内的制造和建筑业活动有望在下个月15日过后，重新启动。当局计划从北部地区开始，逐步解除限制措施。如果两个星期后，病例没有回升，当局就会展开第二阶段的重启经济计划。到时，多数办公室将解除限制。

值得一提的是，美国的新冠肺炎确诊病例持续上升，已经超过98万，死亡人数超过5.5万。

【编辑：木合塔尔·木拉提】