托卡耶夫总统关于国家紧急状态讲话的内容总结

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托克耶夫27日发表了关于国家紧急状态的讲话。

哈通社为读者梳理总结了这份讲话的18条主要内容。

1、 国家紧急状态将延长至5月11日；

2、 旨在保障国家紧急状态的国家委员会已做好逐步解除隔离限行措施的准备；

3、 已要求国家委员会按照首都模式制定各地区复工机构名录；

4、 企业和地方执行机构将对所有防疫措施的执行负有责任；

5、 政府下个月将继续为因国家紧急状态而失去收入的人群提供额度42500坚戈的特殊补贴，无需重新申请；

6、 将继续为有需要的家庭提供食品包；

7、 国家委员会将于各地方政府协商讨论居民区户外公共设施的开放问题；

8、 国家委员会考虑了度假村业主的申请，将公布解决方案；

9、 政府将从5月1日起恢复阿拉木图与努尔苏丹之间的空中航线；

10、 大学、专科学院和学校将继续采取线上授课模式；

11、 伊斯兰斋月和5月份的其他节日均应在家中庆祝；

12、 政府将为功勋老兵和功勋后勤人员提供物质帮助；

13、 卫生部应确保每日完成2~2.5万例新冠病毒PCR检测；

14、 要求政府在短期内落实国产检测试剂的生产；

15、 疫情过后国家也将继续发展医学技术；

16、 政府需在有关卫生保健体系的新法典草案中采纳能够促进其发展的新建议；

17、 在5月11日前，政府和央行需指定旨在恢复经济发展情况的系统性计划；

18、 经济和国家关系体系将迎来重要和广泛的变化。





【编译：木合塔尔·木拉提】