吉尔吉斯斯坦加强针对货运承运人的检查措施

哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据卡巴尔通讯社中文网消息，吉尔吉斯斯坦政府新闻中心27日称，吉国家疫情防控指挥会议指出，由于新冠肺炎疫情，相关部门将加强针对入吉货运承运人的检查措施。

目前，吉国相关部门正在对所有跨境卡车司机实施快速检测。一旦检测结果呈阳性，在获取聚合酶链反应检测结果之前，驾驶员将一直在指定地点接受集中隔离。

«对我们而言，继续确保卡车无障碍过境并及时运送食物和其他必要货物至关重要。但在目前，为了确保民众健康安全，我们必须在保证不为承运人带来不便的同时，加强相关工作的管控。我们需要对地区间的远程运输予以特别关注。不幸的是，有些应当居家隔离的人需要继续工作，这对其他人的生命安全造成了威胁。因此，在对货物承运人进行检查时，我们将对其位置加强监督，并对其进行聚合酶链反应检测，要求其遵守自我隔离规则，并在检测结果出炉前限制其与其它人员的接触。他们不应摆脱我们的监督。»吉第一副总理库巴特别克·博罗诺夫强调。

会议期间，与会各方对卫生部、内务部以及州政府全权代表的工作进行了讨论。

此外，相关国家机构还将对货物承运人的入境监管和在吉境内的远程运输规定进行完善。