  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    国际劳工组织向各国提出安全返工建议

    13:44, 28 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 国际劳工组织在4月28日«世界工作安全与健康日»到来之际表示，近期，各国放松封锁限制的压力不断增加，政府必须采取行动，在工作场所实施疫情防控，否则就将面临疫情卷土重来的严重风险。

    联合国新闻报道，劳工组织表示，所有雇主在复工前都须进行风险评估，确保工作场所符合严格的职业安全和健康标准，将复工人员感染新冠病毒的可能性降到最低。政府则应积极与雇主和劳动者组织开展对话合作，落实必要的防控措施。

    劳工组织总干事莱德表示，«所有劳动者的安全和健康是当前的头等大事。»在疫情大流行期间，劳动者能得到多大程度的保障，就决定了社区能有多安全，商业能承受多大的冲击。«只有落实职业安全与健康措施，才能保护劳动者的生命，保护他们的家庭和社区，确保工作能够延续，经济得到维持。»

    劳工组织表示，防控措施尤其必须适应在疫情第一线工作的劳动者的具体需要，其中包括医务工作者、紧急救援人员，以及食品零售和清洁服务人员。

    劳工组织同时强调，必须重点关注最脆弱劳动者和企业的需求，尤其是非正规经济从业者、移民和家政服务人员，相应的措施包括但不限于：提供安全健康教育培训、根据需求免费提供个人防护用品，保障其能够获得医疗救治及谋求其他生计出路等。

    世卫组织总干事谭德塞表示，«新冠疫情突出地表明，我们迫切需要强有力的国家体系，来保护医务工作者、应急救援人员，以及其他为了我们的安全而冒着生命危险工作的劳动者。在‘世界工作安全与健康日’到来之际，我呼吁各国为所有医务工作者提供完善、体面和安全的工作环境。»

    为确保安全返工，避免工作再次中断，劳工组织建议——

    ·了解和评估与各工作环节相关的疫情传播风险，并在复工后不断持续更新；

    ·采取适应各行业需求，符合各工作场所和人员具体情况的防控措施，包括：

    ·减少员工、承包商、顾客与访客之间的面对面互动，在交流过程中遵守社交距离；

    ·改善工作场所通风；

    ·定期清洁，确保工作场所环境卫生，提供足够的洗手和卫生设施；

    ·必要时向劳动者免费提供个人防护用品；

    ·对疑似病例进行隔离并追踪密切接触者；

    ·为员工提供心理健康支持；

    ·提供有关工作场所健康安全的培训、教育和信息材料，包括卫生措施及工作场所个人防护等。

    图片来自联合国阿根廷办事处

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 国际 联合国 社会 经济 黄金储备 新型冠状病毒
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!