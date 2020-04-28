国际劳工组织向各国提出安全返工建议

哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 国际劳工组织在4月28日«世界工作安全与健康日»到来之际表示，近期，各国放松封锁限制的压力不断增加，政府必须采取行动，在工作场所实施疫情防控，否则就将面临疫情卷土重来的严重风险。

据联合国新闻报道，劳工组织表示，所有雇主在复工前都须进行风险评估，确保工作场所符合严格的职业安全和健康标准，将复工人员感染新冠病毒的可能性降到最低。政府则应积极与雇主和劳动者组织开展对话合作，落实必要的防控措施。

劳工组织总干事莱德表示，«所有劳动者的安全和健康是当前的头等大事。»在疫情大流行期间，劳动者能得到多大程度的保障，就决定了社区能有多安全，商业能承受多大的冲击。«只有落实职业安全与健康措施，才能保护劳动者的生命，保护他们的家庭和社区，确保工作能够延续，经济得到维持。»

劳工组织表示，防控措施尤其必须适应在疫情第一线工作的劳动者的具体需要，其中包括医务工作者、紧急救援人员，以及食品零售和清洁服务人员。

劳工组织同时强调，必须重点关注最脆弱劳动者和企业的需求，尤其是非正规经济从业者、移民和家政服务人员，相应的措施包括但不限于：提供安全健康教育培训、根据需求免费提供个人防护用品，保障其能够获得医疗救治及谋求其他生计出路等。

世卫组织总干事谭德塞表示，«新冠疫情突出地表明，我们迫切需要强有力的国家体系，来保护医务工作者、应急救援人员，以及其他为了我们的安全而冒着生命危险工作的劳动者。在‘世界工作安全与健康日’到来之际，我呼吁各国为所有医务工作者提供完善、体面和安全的工作环境。»

为确保安全返工，避免工作再次中断，劳工组织建议——

·了解和评估与各工作环节相关的疫情传播风险，并在复工后不断持续更新；

·采取适应各行业需求，符合各工作场所和人员具体情况的防控措施，包括：

·减少员工、承包商、顾客与访客之间的面对面互动，在交流过程中遵守社交距离；

·改善工作场所通风；

·定期清洁，确保工作场所环境卫生，提供足够的洗手和卫生设施；

·必要时向劳动者免费提供个人防护用品；

·对疑似病例进行隔离并追踪密切接触者；

·为员工提供心理健康支持；

·提供有关工作场所健康安全的培训、教育和信息材料，包括卫生措施及工作场所个人防护等。

图片来自联合国阿根廷办事处

【编辑：木合塔尔·木拉提】