托卡耶夫总统关于国内疫情形势的书面讲话（全文）

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托克耶夫27日发表了关于国家紧急状态的讲话。

以下为总统讲话全文：

尊敬的同胞们！

自3月16日起在哈萨克斯坦开始实施紧急状态。

对于许多公民来说这都是一段困难的时期。有的人失去了收入和工作，有的人不得不改变生活计划。对此我向所有人表示同情。

为防止新冠病毒在哈萨克斯坦的广泛传播，我必须做出艰难但是必要的决定。

这在很大程度上取得了积极成果。 大流行没有呈指数倍增长。

世界卫生组织和国际专家充分肯定了 哈萨克斯坦所采取的行动。

在国家实施了严格的隔离措施，公共交通暂停运营，大部分组织和机构不得不采取远程办公模式，对街道和居民区进行消毒，所有受感染的公民得到医疗帮助。

当然，国家不同地区的疫情形势 各不相同 。

在某些地区疫情已经得到控制，有些地区形势依然严峻。

我们根据地方的具体形势采取不同的措施。

我们的 主要任务 是保护公民的生活和健康。同时采取措施保持居民收入、保障社会和经济稳定。

我想再次向大家保证，在这一困难时期， 没有人会独自面对自己的困难，国家不会让任何人陷入困境。

在紧急状态期间我颁布了 两套救助方案 。正在克服困难积极实施这些政策。

425万人 已获得 财政救助。

超过57万人 收到了 食品包 。我们计划为 110万人 提供食品援助。

首任总统-民族领袖倡议建立的 «我们在一起»基金会 拨付资金。 «祖国之光»党 也在积极参与抗疫工作。

160多万人 将在4-5月获得国家公共事业费用补贴。

持续监控粮食的现有量和品质。

国家拥有充足的生活必需品。

地方机构应 控制 关系社会民生的商品的 价格 。

我们尽力为处于抗疫前线的医护人员提供财政支持。卫生部和政府应采取措施保障对其他医护人员的帮助。

约160万居民和1.15万家中小企业 享受延期还贷政策，涉及金额超过 3600亿 坚戈。

中小企业 正处于困境。如果我们不提供支持，那么国家的经济就不可能得到恢复。

国家对 超过70万家 企业和个体经营者实施税收优惠政策，节省资金约 1万亿坚戈。

为中小企业提供优惠 贷款 。

为避免裁员和减薪制定 支柱企业清单， 将会对清单上的企业提供相应的支持。应包括对于我们国家经济来说真正重要的企业。

尽管种种困难， 农民 仍在辛勤工作。他们的劳动值得真正的尊重。

春耕春播工作 问题已基本解决。农业部和政府需保障不应存在任何障碍。

政府拨款 2000亿坚戈 用于春耕春播和«收成预购»。其中， 700亿坚戈 用于育种、购买化肥和农药。

国家用于支持国民和企业的资金总规模达到 6万亿坚戈。

这是一笔巨大的金额。政府和监管部门必须确保资金 支出高效 和资金管理透明。

不能满足于现有成果， 形势依然十分严峻。

新冠病毒在全球持续蔓延，感染者数量已接近 300万人 ，并且还在继续增长，预计将会出现第二波疫情。

哈萨克斯坦疫情高峰尚未过去 ，局势失控的风险依然存在。

阿拉木图等部分地区出现 医护人员大面积感染 ，政府正采取措施确保医护人员安全。必须认真分析原因，查明责任，绝不允许类似情况再次发生。

如不继续严格执行防疫措施，还会出现其他感染源。如果立即解除隔离，可能会引发 新一轮疫情。

不能低估 病毒的危险性。新冠病毒具有高传染性，对人类健康造成严重危害。这一点众所周知。

否认这一点，就是违背常识或追求恶意。

考虑到当前国内形势，根据国家紧急状态委员会和专家建议， 我决定签署将紧急状态延长至2020年5月11日的法令。

这是基于当前复杂形势作出的决定。

根据法律，紧急状态将于5月11日结束， 前提是不再暴发新的大规模疫情，希望这种情况不会发生。

我们的共同任务是防止疫情在哈萨克斯坦出现逆转 。对我来说，没有什么比每个同胞的生命更重要。

同时国家紧急状态委员会计划进一步 放宽隔离措施 ，特别是在疫情得到控制的州、市。

责成国家紧急状态委员会参照首都做法，制定 全国各地区允许复工复产 的机构清单。

优先考虑工业企业、建筑和道路施工企业、运输公司、银行和居民服务中心。

复工机构必须严格 遵守各项防疫规定 ，对工作场所定期消杀，并在日常生活中保持 安全社交距离 。

企业主和地方行政机构负责人 须对此承担个人责任。各级政府的作用正在显著增长。

政府 下个月 继续为因国家紧急状态失去收入的人群提供42500坚戈的特殊补贴。

无需重新申请。将根据之前的文件进行补贴。

继续 为困难家庭提供食 品-生活用品套装包 。

居家隔离期间父母很难应付小孩。

因此国家紧急状态委员会将会同各地方政府研究 居民区户外公共设施开放的问题。

应严格遵守各项卫生防疫标准和要求。

在别墅避暑者非常担忧，因为现在正是春耕大忙期间。国家委员会讨论了这个问题，相关决定将于近期公布。

哈萨克斯坦暂停了所有航空客运业务。这是完全合理的。但是考虑到形势的相对稳定，政府将从 5月1日起开通首都和阿拉木图之间的航班。

除了对于普通民众外，对于许多抗疫的医护人员的工作来说同样必要。

航空部门应与卫生防疫部门之间协同合作，制定 严格检疫措施 。

放宽隔离措施并不意味着恢复正常的生活方式。

购物和娱乐中心、电影院、餐厅、公园和其他人员聚集地将继续暂时关闭。大专院校和中小学继续实行远程教育。

我呼吁哈萨克斯坦人 理解 上述措施，耐心度过这一难关。

天气变暖和疲劳检疫 不应造成不负责任的行为。违反隔离制度可能会使新冠病毒受害者人数增加。

慢性疾病患者和老年人 仍是病毒高风险人群。

而且实践证明，儿童也有被感染的风险。

目前尚无针对新冠病毒的疫苗。 只有严格遵守隔离措施，才能避免感染。因此我请求大家没有特殊需求不要出门。

这一点在 斋月 时期尤其重要。今年按照哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局的建议，我们将不得不放弃一些传统，包括开斋饭等。

五月份的节日 也应在家中庆祝。

每一个伟大卫国战争的功勋老兵都不会被遗忘。 地方政府领导将将为功勋老兵和功勋后勤人员提供物质帮助。

卫生部应确保每日完成 2-2.5万例新冠病毒检测 ，这符合国际领先标准。

我责成政府尽快将国产检测试剂的生产提高到 工业水平 。

我们需要采取措施，利用现有能力来 生产免疫生物制剂。

当疫苗的制剂处方公开时，哈萨克斯坦不应依赖国外的供应。

在后危机时代首先我们要重视 医疗卫生领域发展 ，国家将提供大规模支持。

政府应对 新的《卫生健康法典》 草案提出关于改善公共卫生体系的可行性建议，并力争于本届议会会期内通过。

其次，要按照首任总统纳扎尔巴耶夫在4月24日国家安全会议上的要求，现在就着手 为后危机时代 做好准备。

政府和央行应在 5月11日之前制定恢复经济增长的综合性计划 ，包括对受影响最严重行业的支持措施。

国家正在进入崭新的 发展阶段 ，并将面对新的现实。

国家经济和治理体系必须进行大规模深度转型。

今天我再次相对那些处于 抗疫前线 的公民说：

我想要再次感谢我们的 医生以及所有医务人员、执法人员和军人 ，他们坚定无私地保障人民的安全。

感谢志愿者。他们冒着风险每天都会帮助有需要的公民。

感谢持续为公民提供及时和可靠信息的 新闻和媒体工作者。

感谢国家机关的工作人员在当前困境下 确保国家的重要活动和实施一揽子反危机措施。

哈萨克斯坦 对国际社会 绝对公开 ，我们公布所有真实的数据和信息。

我请求一些公民 不要散播谣言 。

是的，在国家机构的工作中存在遗漏，包括系统性的遗漏。我们找到了并吸取了教训，在疫情后我们将采取必要的措施。但是大多数政府工作人员都是诚实甚至无私地工作。

危机表明， 哈萨克斯坦人是真正爱国的民族。在大家的积极参与下 我们将能够实现所有既定目标。

我们将共同战胜所有困难和问题！

我们在一起！





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆