劳工组织：新冠疫情可能使全球近半数劳动力丧失生计

哈通社/努尔苏丹/4月29日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织29日警告称，2019冠状病毒大流行所导致的劳动时间下降，正给世界各地的上亿家企业，以及占到全球劳动力总数近一半的16亿非正规经济从业者造成毁灭性打击。

今天发布的《国际劳工组织监测第三版：新冠疫情与劳动就业》显示，与去年第四季度大流行开始前相比，今年第二季度的工作时长预计将减少10.5%，相当于3.05亿个每周工作48小时的全职岗位，大大高于此前6.7%的预期，这主要是由于防控疫情的封锁措施持续时间延长。

劳工组织预测，与大流行前相比，美洲地区第二季度的工作时长损失比例最高，为12.4%，欧洲和中亚为11.8%，其他区域的损失也都在9.5%以上。

非正规行业劳动者无以为继

劳工组织表示，近16亿非正规行业的从业者代表了全球33亿劳动者中最为脆弱的群体，疫情引发的经济危机、各国出台的封锁措施，以及所在行业遭遇的巨大冲击，使得他们的谋生能力受到严重影响。

劳工组织预计，新冠疫情全球大流行的第一个月，各国非正规经济从业者收入平均下降60%，其中非洲和美洲的降幅高达81%，亚太地区下降21.6%，欧洲和中亚地区下降70%。

劳工组织警告，如果没有其他收入来源，这些劳动者和他们的家庭将无法生存。

超过4.36亿家企业面临生产经营风险

劳工组织表示，过去两周内，受到工作场所关闭影响的劳动者比例从81%下降到了68%，但这主要是得益于中国的复工复产，在世界上的其他地方，主动或被迫关闭的工作场所数量实际上有所增加。

劳工组织表示，全球范围内有超过4.36亿家企业所在的行业受到疫情冲击，面临生产经营活动遭受严重干扰的高风险，其中从事批发零售业的企业占到2.32亿、制造业企业1.11亿、食宿酒店业企业5100万，还有4200万家企业属于房地产和其他行业。

得不到帮助就将消亡，“这就是全球劳动就业的现实”

劳工组织呼吁采取紧急、灵活且有针对性的措施，向企业和劳动者提供支持，尤其是小企业、非正规经济行业以及其他脆弱群体。

劳工组织表示，经济复苏应该遵循丰富就业岗位的原则，同时提供更加强有力的劳动力政策和机构支持，以及资源更加丰富完备的社会保障体系，在这方面，劳工组织的“国际劳工标准”可以作为实用框架。

与此同时，在刺激计划和债务减免领域的国际合作对于经济复苏的有效性和可持续性而言同样非常关键。

劳工组织总干事莱德表示，“随着疫情和失业危机的不断发展，保护最脆弱群体的需求正变得更加迫切。对于成百上千万劳动者来说，没有收入就意味着没有食品、没有安全和未来。世界各地的数百万家企业已经奄奄一息。他们没有积蓄，无法获得贷款。这就是全球劳动就业的现实。倘若现在无法提供帮助，他们就将走向消亡。”