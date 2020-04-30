世卫组织感谢哈萨克斯坦在大流行中为中亚地区提供的援助

哈通社/日内瓦/4月30日 --世界卫生组织总干事谭德塞29日在日内瓦举行的线上记者会上再次呼吁在国家和全球层面保持团结。

谭德赛表示，从大流行开始，世卫组织就迅速果断地采取行动应对这种情况并向世界发出警告。

«我们很早就发出了警报。 我们已多次说过，世界有机会准备和预防感染在各国的广泛传播。»他说。

会上，世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔•莱恩（Michael Ryan）向哈萨克斯坦在COVID-19全球大流行疫病期间，在中亚地区的人道主义援助表示感谢，并强调了地区层面的团结与互助的重要性。

«再次感谢哈萨克斯坦在该地区提供的援助。疫情期间，我们见证了一个事实，那就是最有效的帮助始终都来自邻居，无论你处于何种发展水平。»他说。

迈克尔•莱恩还表示，相邻国家间有着共通的语言和文化，以及相似的世界观，这是相互帮助与合作的良好基础，且对协调局势以及恢复经济社会，制定防疫战略和开展相关工作非常重要。

在当天的会议上，谭德塞表示，世卫组织钦佩地看着世界团结一致，抗击2019冠状病毒这一人类共同的敌人。他表示，世卫组织没有放弃，也永远不会放弃努力。它将在在未来几周和几个月，继续为各国提供应对疫情的关键战略、解决方案和物资供应。

世卫组织同时警告说，目前血液中对新冠病毒产生了抗体的人群依然占比较低，地球上的绝大多数人仍然容易受到感染，这种疾病复发的机会非常高。尤其是在隔离检疫取消得太快而又没有对人群进行大范围检测并严格遵守卫生检疫标准的情况下。

因此，世卫组织计划在不久的将来扩大向中低收入国家提供检测的范围。

世卫组织将于4月30日召开突发事件委员会会议，讨论全球疫情形势并更新应对建议。

根据美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）提供的数据，截至4月30日，全球已有22.4万余人死于新型冠状病毒导致的肺炎（COVID-19）。而累积感染总人数超过了316万。

【编译：木合塔尔·木拉提】