首任总统向全国人民致以民族团结日节日祝福

哈通社/努尔苏丹/4月30日--据首任总统官网消息，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向全国人民致以民族团结日节日祝福。

首任总统节日致辞全文：

尊敬的同胞们！

民族团结日之际，我向大家致以最诚挚的祝贺！

这个节日宣扬的是我们高尚的品质，友谊、信任和爱国主义。

我在半个世纪之前就做了定这个节日的决定。多年来，我们将哈萨克斯坦多民族和多宗教结构发展成了战略优势。

哈萨克斯坦通过民族团结和统一，赢得了全世界的尊重，并在建国立业方面取得了巨大成就。

和平与社会和谐永远都是增强国力的关键因素。

今年，我们将迎来民族和睦大会成立25周年纪念大会。民族和睦大会是凝聚全国各族人民和加强国家主权的重要保障。

我们国家的民族团结不仅是上帝赐予我们的恩福，更是大家共同努力的结果。

今年的节日比较特殊，席卷全球的疫情对哈萨克斯坦也造成了一定程度的影响。

我相信我们也会顺利渡过这一难关，会变得更强大。在这方面，我们要坚持友谊、团结、和睦和相互支持的原则。

祝大家身体健康、生活幸福。愿国家太平，世界和平！

【编译：阿依波塔】