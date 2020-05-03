托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫通电话

哈通社/努尔苏丹/5月3日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫通电话。

电话会谈中，哈萨克斯坦总统高度评价了乌方为消除萨尔多巴水库溃坝事故后果采取的相关措施，并表示愿意为睦邻兄弟乌兹别克人民提供援助。

乌国总统感谢托卡耶夫总统提供的支持，并就该事故造成哈萨克斯坦南部地区部分村庄淹水表示遗憾。他同时还指出，乌方愿意为灾区恢复和重建采取联合措施。

两国元首指出，为尽快解决当前发生的事故，协调两国政府之间的有效工作至关重要。

此外，双方还强调了两国在抗击新冠疫情（COVID-19）采取的有效工作，并指出了这些措施阻止了疫情的进一步传播。

会谈中，两国元首注重关注了防止新冠疫情对双边经贸合作造成影响问题。为促进双边合作，双方就加强农业、汽车工业和轻工业，以及建立扩大出口潜力的联合生产企业问题达成了共识。

据乌兹别克斯坦国家通讯社报道，5月1日6时左右，萨尔多巴水库发生溃坝，大水淹没水库周边村庄农田。萨尔多巴水库位于地处该国东部锡尔河州，依锡尔河而建，于2017年竣工，最大蓄水量9.2亿立方米。锡尔河是亚洲著名内陆河，发源于天山山脉，流经塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家，最终注入咸海。

事故发生后，托卡耶夫总统在推特上发文，指示政府向突厥斯坦州杰恩斯乡和詹阿图尔姆斯乡受灾居民提供必要援助。

【编译：小穆】