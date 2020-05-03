国际哈中语言学院举办汉语教师远程网络教育技术培训

哈通社/努尔苏丹/5月3日 -- 在席卷全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情期间，哈萨克斯坦政府宣布进入国家紧急状态，采取一系列预防和治疗并举的策略，使疫情得到了有效控制。

国际哈中语言学院根据国家教育与科技部、阿拉木图市教育局的工作安排，即刻关闭了学校，使用远程网络远程教育教学的途径开展了教育教学工作，学生在父母的陪同下，开始了远程网络学习，无论是教师教学还是学生学习，都遇到了很多问题、新情况，新的挑战，但学院教育教学工作依然有条不紊。

面对新型远程网络教学模式和途径的广泛使用的现状，学院副院长沙吾列•安尼瓦尔克兹积极主动请示上级领导，并与中国北京快捷汉语教育中心联络、沟通，最终取得了对在职汉语教师进行远程网络教育技术和知识培训的机会。

学院在不影响正常教学秩序的前提下，对学院全体汉语教师进行了为期半个月的现代远程网络教育技术培训。目前，通过双方商谈，培训工作已经从2020年5月2日正式启动。

此次培训由北京快捷汉语教育教学研究中心专家郝教授亲自授课，主要探讨新形势下，国际汉语教育教学与远程网络教学教学有效结合、发展、改进、充实、使用等一些列迫在眉睫的、棘手的问题。

针对远程网络教育教学技术和知识如饥似渴的学院汉语教师们，面对面与中国著名对外汉语教育教学专家、教授进行一对一的交流、沟通、学习，借鉴中国对汉语教学教学以及远程网络教育教学中的珍贵的经验，学习中国对外汉语远程网络教学最新研究成果，用最新远程网络教育技术和知识武装国际哈中语言学院汉语教师，从而改进和完善了学院现行远程网络教育技术的方法和途径，便学院远程网络汉语教学从被动转为主动、积极进取，为学院今后的汉语教学教学和远程网络教育教学注入了活力。我们有理由相信通过最新、最专业、最前卫的国际汉语远程网络教育技术和知识的专业培训，国际哈中语言学院汉语教育和远程网络教学教学必然会如虎添翼，使学院汉语远程网络教育教学事业绽放出绚丽多彩的花朵，新景象、新成果、新发展层出不穷，极大地助推哈萨克斯坦高等院校汉语教育教学和远程教育事业的健康、持续、有效发展和不断壮大。



