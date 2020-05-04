俄罗斯哈萨克人为当地哈萨克斯坦留学生提供帮助

哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 在新冠肺炎（COVID-19）全球大流行疫情期间，因各种原因滞留在俄罗斯秋明的哈萨克斯坦留学生们，得到了当地哈萨克人的帮助。

据秋明州哈萨克民族文化自治组织主席、世界哈萨克人联合会主席团成员叶森哈利·伊布拉耶夫介绍，目前当地虽然已经解除了自我隔离制度，但依然需要严格执行防疫要求。在此期间，在秋明各个院校的哈萨克斯坦留学生面临了生活方面的一些困难。

伊布拉耶夫表示，哈萨克斯坦政府对滞留在境外的哈萨克斯坦公民采取了非常负责的态度，采取了多种渠道的撤离措施，将所有有意愿回国的公民接回国内。

«哈萨克斯坦和俄罗斯方面共同实施了在俄哈国留学生的撤离行动，上周，就有150名哈国留学生乘坐专机从秋明返回哈萨克斯坦。不过仍有一部分学生由于各种原因选择留在了秋明。»他说。





他表示，他们了解到其中有一部分留学生在生活上遇到了一些困难。

«他们向我求助，而我们立即作出了回应。为他们购置了食品和一些必需品。»他说。





当地哈萨克人还为学生们送去了医疗防护用品。伊布拉耶夫还表示，当地的哈萨克族企业家也将为哈国留学生提供协助，确保这些学生能够没有后顾之忧，安心的完成后续的学业。

伊布拉耶夫称，帮助留学生的行动，不是一次性的。他已经建立了一份清单，以便于更好的提供协助。

【编译：木合塔尔·木拉提】